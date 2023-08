La sorprendente reaparición de Ramón de Pitis, el recordado protagonista viral de ‘Callejeros’

Ramón de Pitis, el recordado personaje viral de Mediaset.

Uno de los programas de la cadena Cuatro que más recuerdos ha dejado en el imaginario colectivo español ha sido Callejeros. Durante diez años, el espacio de reportajes por las calles dejó imágenes que forman parte de la historia televisiva de España. Muchos son los que aún rememoran a la inolvidable vecina de Valencia con su chubasquero o el chico de los míticos lemas Pim, pam, pum toma lacasitos y Viva España, viva el Rey, viva la orden y la Ley.

Ramón de Pitis, conocido también como Ramón ‘El Vanidoso’, es una de las personas que, tras salir en el programa, se convirtió en un auténtico fenómeno viral. El hombre, que cautivó España por su forma de comunicarse y por su historia, fue emitido en pantalla por primera vez en 2008 en una surrealista entrevista a pie de calle y justo en la parada del metro de Pitis, en Madrid.

En aquel entonces, la reportera encargada de entrevistar a Ramón fue Alejandra Andrade, la misma que, 15 años después de aquella veterana emisión, ha vuelto a ponerse en contacto con el protagonista para mostrar a través de sus redes sociales cómo se encuentra en la actualidad.

Te puede interesar: La fan de Taylor Swift diagnosticada de esclerosis múltiple que no quiere convertirse en víctima: “La veré como sea, aunque me dé un brote”

Ramón de Pitis en 'Callejeros', 2008.

Primera aparición en televisión

El día que Ramón de Pitis, sin saberlo, se convirtió en uno de los personajes más conocidos de España, acababa de obtener un permiso de la prisión de Aranjuez. El hombre, sin ningún tipo de reparos, relató que se encontraba cumpliendo condena por el robo a un banco y, además, contó con todo detalle cómo se produjo su arresto y también las otras penas por las que había sido sentenciado.

El concurso real de delitos por Ramón el vanidoso (o Ramón de Pitis). pic.twitter.com/8l0Gsb9F0v — Víctor Muñoz (@MunozLetrado) February 22, 2022

Algunas de sus memorables e hilarantes declaraciones son: “Yo visto de Emidio Tucci, yo soy un vanidoso”, “Soy una persona muy inestable, como usted verá”, “La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero es, qué te voy a decir yo, es la auténtica salud, el bienestar, la alegría” o “Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre: uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y los otros dos se me han olvidado”.

Reaparición 15 años después

15 son los años que han pasado desde que este fenómeno de masas fuese conocido en España. Ahora, Ramón El Vanidoso ha vuelto a reaparecer gracias a la periodista Alejandra Andrade, quien se puso en contacto con él.

En la cuenta de Twitter de la reportera, ha compartido varios vídeos de cómo ha sido el este reencuentro y que, en cuestión de horas, se ha viralizado en la red social. “67 años cumple hoy Ramón de Pitis. He comido con él y todavía me duele la tripa de la risa”, ha expresado Andrade junto a un vídeo en el que mantiene una conversación con Ramón. No es la primera vez la periodista comparte alguna de sus quedadas juntos.

67 años cumple hoy Ramón de Pitis. He comido con él y todavía me duele la tripa de la risa. Dice que si alguién te mira la primera vez es porque le pica la curiosidad, si te mira la segunda es porque le gustas y si te mira la tercera👇👇🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kA8IVcWcWJ — Alejandra Andrade (@_aleandrade_) August 16, 2023

Sin su peculiar bigote, con el pelo canoso y con algunos cambios en su rostro debido al paso natural de los años, Ramón sigue disfrutando del placer de la vida a su manera. De hecho, ha aprovechado la ocasión para dar un importante consejo a la reportera. “Si te miran la primera vez es porque le pica la curiosidad. Hombre o mujer, da igual. Si te mira la segunda, es porque ya hay un rollo sexual o amistad. Y si te mira una tercera, es madero, secreta. Así de claro, y te tienes que ir o luchar”, ha asegurado.

Seguir leyendo: