La verdadera identidad de la nueva novia de Albert Rivera (y no es la actriz Aysha Daraaui)

Albert Rivera, enamorado de nuevo. Y no de Aysha Daraaui, sino de una diseñadora llamada Carla. Albert Rivera es, sin duda, uno de los nombres propios de la crónica rosa este verano. Tras confirmarse en junio su separación de Malú tras cuatro años de amor y una hija en común, el expolítico no pierde el tiempo y está exprimiendo al máximo su primer verano de soltero.

Albert Rivera vuelve a ser protagonista de una portada por unas apasionadas imágenes junto a una chica. Tras sus fotografías en la playa con la actriz Aysha Daraaui, con quien se especulaba que el expolítico mantenía una relación, ahora se ha conocido la identidad de quien parece ser su nueva novia.

Tras confirmarse en junio su separación de Malú después de cuatro años de amor y una hija en común, el exlíder de Ciudadanos no pierde el tiempo y está exprimiendo al máximo su primer verano de soltero. Su escapada con amigos a Ibiza a principios de agosto despertó los rumores de romance con la joven actriz, aunque tanto los implicados como su entorno han desmentido tajantemente esa relación. Ahora, la revista Semana desvela la verdadera identidad de la nueva novia del abogado.

Se trata de una chica llamada Carla con la que Albert ha sido pillado en la isla pitiusa derrochando besos, abrazos, caricias y miradas de amor que no dejan lugar a dudas y que evidencian que el ex de Malú vuelve a estar ilusionado, pero no con quien se pensaba -Aysa Daraaui-, sino con esta misteriosa joven de la que apenas se conocen datos por el momento y cuyo apellido todavía no ha trascendido públicamente.

Portada de 'Semana' con las fotografías de Albert Rivera y su nueva novia.

Rubia, atractiva y con un físico envidiable, la que parece ser la nueva pareja de Albert Rivera se dedica al mundo de la moda; es diseñadora e influencer y de ahí su estilo y elegancia en su cita con el expolítico en un barco llamado ‘Felicidad’ en aguas de Ibiza, en la que lució un escueto bikini verde caqui, una camisa oversize de lino blanca, un sombrero de fieltro gris y un maxi capazo de rafia con detalles de piel.

Por el momento, el ex de Malú no se ha pronunciado sobre estas instantáneas que no dejan mucho lugar a las dudas. Lo que está claro es que al catalán no le habrá sentado especialmente bien volver a ser protagonista de una portada, pues a su llegada a Madrid tras su escapada ya pidió a los medios que respetaran su privacidad: “Yo respeto mucho vuestro trabajo, pero respetad mi vida, a mi familia y a mi gente como a cualquier otro ciudadano español, ni más ni menos. No quiero ser ni más ni menos que cualquier otro”, espetó.

Información elaborada por Europa Press

