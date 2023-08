El renacer de Matthew Broderick: ídolo adolescente, discreto marido de Sarah Jessica Parker y ahora protagonista de una serie de Netflix

Matthew Broderick en una imagen promocional de 'Medicina letal' (Netflix)

Hacía algunos años que no sabíamos nada de Matthew Broderick. Su carrera parecía haberse apagado paulatinamente y hacía ocho años que no protagonizaba una película, participando únicamente como actor secundario o como presencia subsidiaria.

Ahora el actor de 61 años regresa con dos títulos, la comedia Sin malos rollos, confeccionada para el lucimiento de Jennifer Lawrence y la miniserie de denuncia contra la industria farmacéutica en la crisis de los opiáceos que se ha convertido en un éxito en Netflix.

En Medicina letal interpreta a Richard Sackle, presidente de la compañía farmacéutica Purdue Pharma y máximo responsable de la comercialización del medicamento OxyContin, que incluía derivados de la heroína que provocaban en los pacientes una dependencia que terminaba convirtiéndolos en adictos, por lo que terminaría ganándose el calificativo de ‘el mayor narcotraficante de la historia’.

Esta miniserie explora, desde la ficción, algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos y destaca las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin. (Netflix)

Casado con Sarah Jessica Parker desde hace casi 30 años

Precisamente el estreno de esta miniserie ha coincidido con el regreso Sarah Jessica Parker a la actualidad con la nueva temporada de And Just Like That... en HBO. La famosa intérprete de Carrie en Sexo en Nueva York, después de ser pareja de Robert Downey Jr. contrajo matrimonio con Matthew Broderick en 1997 y todavía siguen juntos tras 26 años, formando una de las parejas más longevas y discretas de Hollywood. Tienen tres hijos, dos de ellos (unas gemelas) nacidos a través de vientre de alquiler.

La carrera de Matthew Broderick comenzó a inicios de los 80, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad y pronto comenzó a participar en buenos proyectos, convirtiéndose en una de las nuevas y más prometedoras caras de establishment del momento. En 1983 protagonizó su primera película, que se ha convertido en un clásico de culto en la era pre-Internet, Juegos de guerra, en la que interpretaba a un joven informático que ejercía de hacker y que terminaba descubriendo un complot nuclear que podría causar una Tercera Guerra Mundial.

Matthew Broderick y Rutger Hauer en 'Lady Halcón'

Sin embargo, su espaldarazo definitivo fue gracias a otro clásico instantáneo, Lady Halcón, la película de fantasía medieval de Richard Donner en la que brillaba Michelle Pfeiffer y en la que él era el responsable de acabar con la maldición que había caído sobre ella convirtiéndola en ave rapaz.

Ídolo adolescente en los ochenta

Continuó explotando su vertiente juvenil en Todo en un día, de John Hughes, junto a Mia Sara y Jennifer Grey. Precisamente junto a la actriz protagonizó el episodio más oscuro de su vida personal. Cuando ambos iban en coche, se metieron en el carril contrario y provocaron un choque frontal con otro vehículo que se saldó con dos muertes. Fue condenado por conducción temeraria y multado.

Sin embargo, ese incidente no pareció tener repercusiones en su trayectoria y no paró en encadenar proyectos. Descubrió su vena cómica en películas como Desventuras de un recluta inocente (1988), de Mike Nichols y estuvo al frente del oscarizado drama bélico Tiempos de gloria, por la que Denzel Washington ganó su primera estatuilla como actor de reparto.

'Todo en un día', exitazo juvenil ochenteno de John Hugues con Matthew Broderick

Trabajó con intérpretes de la talla de Sean Connery o Dustin Hoffman en Negocios de familia y con Marlon Brandon en El novato. A mitad de los años 90 comenzó a participar de manera activa en el nuevo cine independiente americano de la mano de directores Alan Rudolph (La señora Parker y el círculo vicioso), aunque continúaba siendo héroe romántico y explotando su humor, como en Un loco a domicilio, junto a Jim Carrey.

A punto de terminar la década de los noventa se encontraba en su mejor momento gracias a la comedia romántica taquillera Adictos al amor, junto a Meg Ryan y al blockbuster Godzilla, de Roland Emmerich. Pero después de ese pico de popularidad, se refugió en el indie y cambió totalmente de registro gracias a Election, de Alexander Payne, en la que encarnaba a un profesor anodino que tenía que enfrentarse a una ambiciosa alumna protagonizada por una jovencísima Reese Whiterspoon.

Madurez en el cine indie y en Broadway

A partir de ese momento, alternó proyectos más grandes y más pequeños. Brilló en la sátira Los productores, triunfó en el teatro de Broadway y comenzó una relación profesional de lo más fructífera con Kenneth Lonergan, director que ha contado con él en todas sus películas, el último, Manchester frente al mar (2016). Aunque nunca ha parado del todo, en los últimos tiempos había espaciado mucho sus apariciones hasta el punto de que pensábamos que estaba desaparecido.

Junto a Sarah Jessica Parker en Nueva York, interpretando la obra de teatro 'Plaza Suite' en marzo de 2022. REUTERS/Eduardo Munoz

Pero Broderick sigue en activo. Siempre fue consciente de que su época de esplendor fue su juventud, y que, a medida que fue acumulando años, fue paulatinamente menos requerido por la industria. Sin embargo, el camino de su mujer, Sarah Jessica Parker, fue a la inversa. Precisamente cuando él se estaba apagando, ella comenzaba a brillar. Y supieron llevar ese desequilibrio a la perfección como pareja. El próximo año, regresarán juntos a las tablas para protagonizar Plaza Suite, de Neil Simon en Londres después de haber pasado por Broadway.

