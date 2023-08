Sus lazos con Abascal y el paso por España de Javier Milei, ganador de las primarias en Argentina: “Vayan contra el zurderío, somos superiores”

Santiago Abascal y Javier Milei.

Javier Milei es el nombre propio en Argentina a esta hora, pero no solo. Ha ganado las elecciones primarias con más de un 30% de los votos, sacudiendo la política y anticipando una transformación radical del escenario de cara al 22 de octubre, cuando se celebran las presidenciales, relatan los compañeros de Infobae desde allá. Quizá no alcanza la memoria, pero Milei ha pasado no hace demasiado por España para identificarse con Vox e impulsar a Santiago Abascal.

Y Vox no ha tardado en felicitar a Milei, haciendo extensiva la felicitación “a todos los argentinos que quieren pasar página ya del endeudamiento sistémico, la corrupción, el expolio de las clases medias y la sumisión a las agendas desintegradoras de la izquierda global”. Son palabras de Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política del partido de extrema derecha y vencedor en la pugna interna tras el batacazo el 23-J, que ha dejado fuera a Iván Espinosa de los Monteros.

Cerca de 7 millones de sufragios han llevado al economista libertario Milei, líder de La Libertad Avanza, no solo a capitalizar el descontento social, sino también a alzarse como el candidato con más apoyos para presidir el país. No es un dirigente que pase inadvertido ni por discurso ni por aspecto, pero sí puede decirse que lo fue en sus horas en nuestro país, interviniendo en el Festival VIVA22 de Vox, que apenas trascendió por pintoresco y por una escasa afluencia. Ya había participado en VIVA21, pero a través de un vídeo grabado.

Javier Milei ha ganado las primarias en Argentina con más de un 30% de los votos.

Abascal y Milei han ido mostrando afinidades similares, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, y no era de extrañar que sus caminos se cruzaran. Vox ayudó en la proyección internacional del argentino, que devolvió el favor con un enérgico discurso en términos análogos en cuestiones como cambio climático o feminismo, entusiasmando a los asistentes. Bien es cierto que una de las frases recurrentes de Milei, acabar con “el modelo de la casta”, en España y de forma literal se identifica con Podemos, que apunta a las élites políticas, económicas y mediáticas como causa de los principales males que lastran a nuestro país.

“La izquierda es envidia, odio y resentimiento”

Otras afirmaciones ya se parecen más a Vox, con las normales variaciones de un océano de por medio: “El zurderío nos contamina la vida, busca destruir la sociedad y busca arruinar nuestra vida convirtiéndonos en esclavos”, sostuvo en Madrid. “Quiero dejar un mensaje: esto no es para tibios, acá no valen las soluciones intermedias, porque son funcionales a más socialismo, al comunismo”, añadió, nada partidario de las medias tintas, como un Abascal que aboga por muros, expulsión masiva de personas o la ilegalización de las formaciones independentistas, al menos de palabra.

Milei niega también la superioridad moral de una izquierda que, a su juicio, es “envidia, odio y resentimiento”. Frente a esto, aboga por “el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, en defensa del derecho a la libertad, en defensa de la propiedad privada, la libre competencia, la división del trabajo, la cooperación social”.

El político se despidió con un mensaje: “No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente, vayan y den la pelea. Esto no es para tibios, esto es para tomarlos de cara a los socialistas y ganar esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo!”.

El auge de La Libertad Avanza contrasta con el desplome de Vox, que en las elecciones generales se dejó cerca de 700.000 votos y 19 escaños respecto a 2019. Además, en los últimos días ha dimitido Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso de los Diputados y figura fundamental. Renunció a su acta, como también quien le seguía en la lista, Juan Luis Steegmann, quien hizo y hace temer una desbandada mayor. España logró frenar a una ultraderecha que gobierna Italia y preocupa en Francia, Suecia o Finlandia. Y ya no solo en la Unión Europea.

