Belinda Washington regresa a TVE como madrina del ‘Grand Prix’: así es su reinventada carrera lejos de la televisión

El Grand Prix del Verano se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada estival y lunes tras lunes se convierte en un auténtico éxito de audiencias. El motivo se debe a una gran cantidad de factores, pues además de ser de los pocos programas familiares de la pequeña pantalla, cuenta también con la baza de la nostalgia y es que varias décadas de españoles crecieron viéndolo.

Con Ramón García, como no podía ser de otra manera, a la cabeza, el formato está apostando por rostros muy conocidos y variados para acompañarle en cada programa. Este lunes 14 de agosto es el turno de una de las actrices más conocidas, Belinda Washington. La hispano-británica regresa al medio que tantas buenas alegrías le ha dado a lo largo de su vida convertida en la madrina del pueblo de Tineo (Asturias), demostrando una vez más que es una mujer muy polivalente.

Hay pocos formatos que se le hayan resistido a lo largo de su carrera y, aunque la televisión y el cine han sido su casa durante mucho tiempo, en los últimos años se ha dedicado a otros menesteres, reinventándose totalmente. Es en sus redes sociales, donde es muy activa, el espacio en el que suele compartir los detalles de su vida, que se divide entre pasiones nuevas y antiguas.

Entre Sábanas Con en uno de sus últimos proyectos. Un pódcast de entrevistas en vídeo en el que ha charlado con personajes famosos como Josema Yuste, Carolina Iglesias, Jordi Sánchez, Eva Soriano o Isabel Coxiet, entre otros. Si bien lleva pocas semanas con este formato, desde el pasado mes de mayo, Belinda está encantada con la acogida que está teniendo.

Múltiples facetas

Por otro lado, hay que destacar su faceta como pintora. En estos últimos años se ha aficionado a la pintura y ha llegado a hacer diferentes exposiciones. “Empecé a pintar porque mis hijas me pidieron un día que les echara una mano con los deberes. Yo no sabía pintar más que unas muñecas que me enseñó mi amiga Olga, que eran muy naif. Pero querían que las ayudase y cogí los pinceles y desde entonces no hay quien me los quite”, contó en una entrevista.

Gracias a esta ‘casualidad’, descubrió un mundo que le fascina y en el que se sigue formando. “Después de aprender a pintar me he metido en mil cursos con grandes maestros que me movían con su pintura. Yo quería aprender cómo lo hacían, y me he dedicado a buscar mi propio estilo. Ser una copia de alguien, por muy grande que sea, no deja de ser una copia. Tienes que buscar tu propio idioma y tu forma de expresarte”, ha dicho.

Pero eso no es todo. Belinda Washington también tiene una banda de jazz junto a un grupo de amigos llamada Belinda Washington & The Washington Band, con la que ha actuado en diferentes salas nacionales, y hace poco más de un año se convirtió en profesora de interpretación de uno de los cursos de la escuela de actores Central de Cine.

