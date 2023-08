La nueva vida de Mar Regueras: de presentar ‘Grand Prix’ a trabajar en una notaría mientras buscaba una nueva oportunidad en televisión

Mar Regueras en la premiere de 'Un Placer conocerte' de Laura Pausini en Madrid.

El mítico concurso El Grand Prix del verano ha vuelto a estar en la parrilla televisiva de RTVE. 18 son los años que han pasado desde que se emitió el último formato. Sin embargo, su versión renovada mantiene algunos aspectos propios del espacio como son los juegos más recordados, la sintonía o la figura de Ramón García como maestro de ceremonias.

El programa, que ha tenido una gran acogida entre las audiencias, presenta algunas novedades para adaptarse a las nuevas generaciones. Ya no estará la clásica vaquilla ni las copresentadoras del programa. Así, el rostro de la veterana compañera del presentador en los veranos de 1996 y 1997, Mar Regueras, no figura en la versión de este 2023.

Este hecho que ha llevado a la actriz a emitir públicamente una queja. “Hay programas ahora que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena, y sigue siendo el mismo presentador”, pronunció en Espejo Público, dejando entrever que se refería a Grand Prix y su entonces compañero, Ramón García. “Es maravilloso, por supuesto, un gran profesional, y, sin embargo, las chicas que tiene a su lado son chicas jovencitas que tienen la edad que yo tenía”, agregó.

Mar Regueras y Ramón Garcia en 'Grand Prix' edición 1997.

Mar Regueras también indicó que, desde hace años, no recibe una oferta de trabajo relacionada con su profesión. Según sus palabras, trabaja en una notaría y, desde hace más de una década, no ha podido vivir de su oficio como actriz. Además, criticó duramente el edadismo en el cine y la televisión. “A mí me ha ocurrido de estar en una película con compañeros de mi misma edad. Yo en ese momento debía tener 35 o 38 años y, 10 años después, proyectos con algún compañero que coincidía, decirme que no es posible porque a ellos les ponen con partners más jóvenes. Esos compañeros ahora mismo tienen 50 o 55 años y sus partners son mujeres de 35. Es una cosa que ocurre”, explicó en el programa de Antena 3.

Debut en televisión

Mar Regueras, formada en la rama de estudios cinematográficos en el Instituto del Teatro de Barcelona, empezó sus primeros pasos en el mundo televisivo presentando Música Sí en La 1. Entre 1993 y 1994, su rostro dio vida a una de las Oquettes en El gran juego de la Oca de Antena 3. En los años 1997 y 1998, copresentó Gran Prix junto a Ramón García y participó en el programa El semáforo. Además, su figura también formó parte de algunos programas de televisión autonómica catalana en TV3.

En el cine se estrenó con la película Mi casa es tu casa y, años después, consiguió una nominación en los premios Goya de 2003 como Mejor actriz de reparto, gracias a su papel en el film Rencor. La intérprete también ha participado en otros largometrajes como La flaqueza del bolchevique, Sin hogar, Volando voy, Ninette, GAL o Los Totenwackers, su último papel.

Mar Regueras en un fragmento de la película 'Ninette'.

Series de televisión españolas

Gran parte de la carrera de la catalana ha estado a medio camino entre el cine, las series de televisión y el teatro. Sus primeros pinitos como actriz también fueron en el entorno de la pequeña pantalla. Así, formó parte de la mítica serie televisiva española A las once en casa o El comisario, Los misterios de Laura, De moda, Herederos, Sin Identidad u Hospital Central.

Mar Regueras en 'Los misterios de Laura'.

Las últimas series de las que ha formado parte y en las que su papel tuvo una aparición más destacable fueron Servir y proteger, emitida en RTVE, y Desaparecidos, de Telecinco. Hace unos días, la actriz confirmó a ¡Hola! que se encontraba trabajando en una notaría. Sin embargo, tras varios años sin recibir una oferta laboral relativa a su profesión, parece ser que las puertas en el mundo de la televisión vuelven a abrirse. Según se sabe, Antena 3 ha fichado a la intérprete como colaboradora de Espejo Público.

