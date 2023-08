La rajada de Xavi tras el empate del Barcelona y su expulsión en Getafe: “Si este partido es el producto de LaLiga es una vergüenza absoluta”

Xavi da instrucciones durante el partido del FC Barcelona ante el Getafe. REUTERS

Que a Xavi no le gusta visitar Getafe y el Coliseum es evidente. No hay ocasión en la que el técnico pise la localidad madrileña y se marche contento y con una victoria. Desde que cogió el banquillo del Barcelona, tres empates –todos a cero–, y cada cual más polémico. Si el año pasado el choque estuvo marcado por sus quejas por el césped y la luz solar, en el de esta noche, que inauguraba el curso liguero, el protagonista ha sido el árbitro. Soto Grado se sacó del bolsillo la tarjeta roja hasta en tres ocasiones. La primera para expulsar a Raphina tras un codazo, la segunda para hacer lo propio con el azulón Jaime Mata y la tercera para echar a Xavi. El técnico se ganó la expulsión tras unas airadas quejas al cuarto árbitro. “Es una vergüenza”, le dijo al asistente antes de abandonar la zona técnica. Y para colmo del entrenador, la noche se cerró con un posible penalti no señalado en el área del Getafe en el último minuto de un descuento eterno. Grado acudió al VAR y señaló mano de Gavi.

A Xavi no le convenció nada de lo que pasó en Getafe: ni la actuación del colegiado, ni el planteamiento de Bordalás ni los casi 20 minutos de tiempo añadido. De todo eso se quejó tras el choque, primero en la entrevista a pie de campo y después en la sala de conferencias, donde solo admitió cuatro preguntas.

El catalán apuntó a los árbitros y también a LaLiga. “Si este partido es el producto Liga, es una vergüenza absoluta. Entiendo que la gente no vea el fútbol”, espetó Xavi, que explicó los motivos que provocaron su expulsión. “Le he dicho al árbitro que estaban permitiendo muchas faltas al Getafe y a nosotros no y por eso me ha expulsado. Y añadió: “Tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio que dijeron que iban a hacer es que iban a entender más a los entrenadores, la tensión que vivimos en el campo, pero no es lo que ha sucedido. A mí no me han entendido hoy”.

