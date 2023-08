España puede con Luka Doncic

Santi Aldama realiza un mate ante la defensa de los jugadores eslovenos. EUROPA PRESS

España fue de menos a más este viernes para arrollar (99-79) a Eslovenia en el inicio del Torneo del Centenario de la Federación Española de Baloncesto (FEB) que se celebra en el Martín Carpena de Málaga, un serio ejercicio pese a tratarse solo del segundo partido camino al Mundial 2023.

Los de Sergio Scariolo dieron varios pasos adelante en su puesta a punto, acordes con el nivel de un triangular estelar donde se medirán con Estados Unidos el domingo. España anuló a Luka Doncic y lució una condición de equipo mucho mayor. Al contrario que la anfitriona, Eslovenia, mucho más rodada, empezó fuerte y con acierto, pero ya en el segundo cuarto perdió el mando del encuentro.

La campeona del mundo y de Europa se puso las pilas en defensa y terminó encontrando mucho acierto, con la actuación destacada de Santi Aldama (18 puntos), Willy Hernangómez (17) y Juancho (17), además del buen trabajo de Juan Núñez y Alberto Díaz. El partido tuvo su pique, con cuentas pendientes para el Mundial que arranca en 14 días, y España lamentó la posible lesión fortuita de Garuba.

Reacción tras el primer cuarto

Pese a verse 13 abajo ante una de las candidatas a arrebatarle el título el próximo mes y estar solo en su segundo amistoso de preparación, la campeona del mundo dejó una reacción de quilates en el primer tiempo. Los de Scariolo mejoraron con la rotación y encontraron soluciones y una buena defensa para impedir el alto ritmo de Eslovenia y de Doncic.

España ató en corto al ex del Real Madrid, generador casi en exclusiva del juego rival, e igualó la pelea por el rebote en un segundo cuarto muy serio (25-14), para irse al descanso con un meritorio 51-41 para cómo habían empezado las cosas. La anfitriona había tardado en encontrar su sitio, con menos rodaje que un rival con mucho triple de inicio, aprovechando la sobre atención que generó el de Dallas.

La estrella de la NBA, un Doncic idolatrado por la grada del Carpena, fue el mayor culpable de ese +13, pero entre Juan Núñez, muy activo en defensa, más el estreno en la gira de Rudy Fernández y Willy Hernangómez –también debutó Álex Abrines, no así Sergio Llull–, o el aporte de Juancho y Santi Aldama, la campeona de Europa fue tomando el mando al encuentro. El descanso de Doncic se dejó notar en una rotación eslovena menos poderosa.

Sin pisar el freno

España subió su agresividad atrás, incluso Aldama como le pedía Scariolo tras su debut contra Venezuela la pasada semana. De Madrid no cambió el acierto de Juancho, mientras que Núñez dio un paso al frente ante la renuncia al Mundial de Ricky Rubio. Lo peor del primer tiempo fue la posible lesión en el tobillo derecho de Usman Garuba, mientras que Doncic se retiró por momentos.

Doncic bota ante Joel Parra y Willy Hernangómez.

El jugador de los Mavericks volvió a la pista antes del descanso, pero muy de más a menos como su equipo. A España le faltó un mejor porcentaje de triple, hasta que Rudy y Juancho lo recuperaron antes de ir al vestuario, y tardó de nuevo en carburar en la reanudación. El partido amenazó con olvidarse del carácter amistoso en el tercer cuarto, y los piques fueron varios. Willy estuvo en casi todos, con Dimec, Samar, Morgan o un Bine Prepelic muy enfadado.

El cuadro esloveno no fue capaz de hacerse fuerte en defensa y la renta local no varió, con una buena racha de Abrines. Con el partido muy cuesta arriba, Aleksander Sekulic no forzó a su equipo y puso en bandeja el festival de una España que quiso disfrutar del Carpena. El ídolo local Alberto Díaz dejó su entrega hasta la última jugada y la lluvia de triples cerró un positivo test para Scariolo. España pudo con un Doncic que está demasiado solo en Eslovenia.

*Información de Europa Press

FICHA TÉCNICA

- RESULTADO: ESPAÑA, 99 - ESLOVENIA, 79.

- EQUIPOS:

ESPAÑA: Alberto Díaz (7), Àlex Abrines (13), J. Hernangómez (17), Joel Parra (7) y Willy Hernangómez (17) --quinteto inicial--, Rudy (3), Jaime (3), Aldama (18), Brizuela (7), Claver (-), Garuba (-), Núñez (7).

ESLOVENIA: Luka Doncic (17), Prepelic (11), Hrovat (10), Blazic (11) y Morgan (5) --quinteto inicial--, Samar (4), Nikolc (2), Tobey (10), Dimec (2), Cebasek (-), Glas (-), Dragic (3), Bine Prepelic (4).

