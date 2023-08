Baleares alcanza el ‘pleno empleo’, pero los trabajadores no tienen dónde vivir: los hoteles de lujo ofrecen alojamiento gratis

Camarero sirviendo un café (EUROPA PRESS)

La tasa de paro en las Islas Baleares se desploma con el inicio de cada temporada turística y vuelve a repuntar con su cierre, pero en 2023 la caída ha sido más acusada tras la llegada de un número récord de turistas a las islas en lo que va de año. Baleares registró entre abril y junio de 2023 una tasa de paro del 7,15%, la menor para un segundo trimestre desde 2007 y por debajo del umbral del 8% que, según el criterio del Gobierno, supone alcanzar el ‘pleno empleo’ en un país como España. Sin embargo, alcanzar el ‘pleno empleo’ solo en los meses de verano tiene una doble cara en Baleares: aumentan las vacantes y se agrava la problemática habitacional ya existente.

Según el INE, solo en junio llegaron 2.058.060 turistas extranjeros a Baleares, una cifra muy similar a la del mismo mes de 2019, aunque las llegadas de turistas internacionales en lo que va de 2023 ya superan en un 3,06% a las del último año antes de la pandemia. Si a estos turistas se suman los nacionales (150.576 en junio) solo con los nuevos visitantes que llegaron en junio prácticamente se dobla a la población local, 1.218.441 personas a fecha de 1 de julio de 2023.

Baleares tiene una ratio de viviendas por residentes que se encuentra en la media nacional, pero la vivienda en alquiler es la más cara de todas las regiones de España. En julio ha alcanzado los 16,5 euros el metro cuadrado según Idealista. Además, la demanda se dispara en la temporada turística, también por las personas que llegan a trabajar, a lo que se suma que muchos propietarios pueden preferir poner su vivienda en el alquiler vacacional por su mayor rentabilidad, lo que reduce la oferta del alquiler clásico.

Unas plantillas bajo mínimos con exceso de carga de trabajo

Con esta problemática habitacional y una tasa de paro baja se acentúa el fenómeno de no encontrar trabajadores para ciertas actividades. Aunque la estadística del INE no detecta aún grandes cantidades de vacantes en las Islas Baleares (2.502 en el primer trimestre de 2023), empresarios y sindicatos inciden en ello. “Tenemos una temporada que arrancó muy fuerte y está funcionando muy bien, pero las empresas no pueden acabar de confeccionar sus plantillas”, afirma Jordi Mora, presidente de la patronal mallorquina de pequeñas y medianas empresas PIMEM.

Mora explica que cada vez es más difícil importar mano de obra de fuera de las islas para la temporada turística por el problema de la vivienda, pese a las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos con los sindicatos. “Aunque los sueldos son más altos, no les llega a los trabajadores para asumir los precios que hay ahora de alquiler de vivienda”, reconoce. En concreto, cita que una pequeña cadena de restaurantes solo ha podido encontrar trabajadores para dos de sus tres establecimientos y que una cadena de cuatro panaderías tiene una de ellas “medio abierta” por falta de personal.

Una vivienda en alquiler (Europa Press)

El delegado sindical de CCOO de AENA en el aeropuerto de Palma explica que tienen serias dificultades para cubrir las bajas que se producen porque la gente no quiere trasladarse a la isla, ya que “el hecho de venir y encontrar vivienda es un problema”. Con una plantilla muy justa y unos trabajadores al borde de la jubilación, la situación en los aeropuertos de baleares es crítica este verano. Un problema que se agrava todavía más cuando algún trabajador coge la baja, ya que encontrar a alguien que supla esa ausencia es prácticamente misión imposible. “La gente no lo suele aceptar un contrato temporal para cubrir una baja con una duración indeterminada”, asegura.

Algo que también ocurre en el sector de la hostelería, donde que el alto precio de la vivienda y de la vida ha provocado que el número de personas que llegaban a las Islas Baleares para trabajar durante la temporada turística se haya reducido drásticamente. Aunque el coste de la vivienda no es el único problema, destaca Silvia Montejano, secretaria general de la federación de servicios de CCOO de las Islas Baleares, sino encontrar una, lo ha provocado dos problemas. Por un lado, que las plantillas “asuman elevadas cargas de trabajo e incluso que no se les respete el convenio colectivo de aplicación, puesto que como faltan trabajadores, hacen alguna hora extraordinaria, es decir, que no se respeta la jornada diaria, o trabajan un día de descanso”. Por otro lado, que haya mucha oferta de empleo y con ello mucha rotación de plantilla. Este hecho lleva a los trabajadores a empezar en una empresa y cambiarse a otra en cuanto encuentran una oferta con mejor salario, horario o días de descanso. “Hay que estabilizar las plantillas y para ello es necesario una buenas condiciones laborales”, afirma secretaria general de la federación de servicios de CCOO.

¿Soluciones? Alojamiento gratis para los empleados

Para asegurarse los trabajadores, prácticamente todas las grandes cadenas hoteleras ofrecen alojamiento gratis o a bajo coste a sus empleados. Es el caso de Katherine Angulo, estudiante del grado de Turismo que ha aceptado realizar prácticas extracurriculares en el Hotel Bless de cinco estrellas ubicado en Ibiza. Angulo recibe 300 euros al mes, alojamiento en el hotel y manutención, también los días que no trabaja. Como ella, hay otros 38 trabajadores y becarios viviendo en las habitaciones de literas del hotel y otra parte de la plantilla vive en otro alojamiento con capacidad para 36 personas que la empresa tiene en el centro de la isla, destinado únicamente a ofrecer vivienda a su plantilla. Este alojamiento si les cuesta 200 euros al mes a los trabajadores. “Las únicas personas que tienen vivienda en Ibiza es porque son de aquí, los trabajadores lo piden: si no me das alojamiento no me quedo”, cuenta.

Esta es una de las soluciones que el delegado sindical de AENA considera que sería efectiva para potenciar que lleguen trabajadores a la isla, que sea la propia empresa quien ofreciera vivienda. “En el aeropuerto de Ibiza esto se ha hecho. No sé si todavía lo hacen, pero el aeropuerto tiene unas habitaciones e instalaciones que ofrecen para estos casos. En palma no existe esta opción, pero podría ser un incentivo bueno que la empresa se debería plantear”, asegura. Por su parte, Silvia Montejano considera que una de las posibles soluciones podría ser apostar por un parque de vivienda pública de propiedad o en alquiler, que tenga unos precios más sociales, “porque efectivamente el precio de la vivienda en Baleares es alto. En Mallorca es grave, pero en Ibiza la situación es crítica”.

Medidas desesperadas ante la falta de vivienda: dormir en balcones

Tal es la situación que se está viviendo en las Islas Baleares respecto a la falta de vivienda, que muchos trabajadores se han visto obligados a tomar medidas desesperadas. “Estamos viendo barbaridades, que llevan a los trabajadores a aceptar según que estancias porque no pueden acceder a otra cosa”, afirma Silvia Montejano. La secretaria general de la federación de servicios de CCOO de las Islas Baleares relata que se han visto casos de “personas que duermen en un balcón o lavaderos de los pisos que se convierten en una habitación y encima por 500 euros al mes”.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar estas situaciones, pero lo importante es empezar a hacerlas ya porque el problema está aquí. Si no se empiezan a poner las bases, en un futuro tendremos un problema grave”, afirma Montejano. Y es que, según explica, es necesario encontrar soluciones cuanto antes, dado que el año que viene se producirá el mismo problema.

