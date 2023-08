Nuevas palabras de Daniel Sancho antes de ser detenido: “La policía me dice que me estoy portando muy bien”

Daniel Sancho en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/danisanchobanus)

El caso de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho que ha confesado ser autor del asesinato y desmembramiento del colombiano Edwin Arrieta Artega, sigue dando la vuelta al mundo. No solo por lo tétrico de la historia, ya que el joven habría matado y después despiezado al cirujano, también porque pese a llevar horas en custodia policial continúa teniendo acceso a sus redes sociales y su teléfono móvil.

Tras romper su silencio con la agencia EFE, el joven chef ha hablado con El programa del verano, de Telecinco, donde no solo ha vuelto a reconocer haber matado al que era su amigo, también que se sentía un rehén del doctor y que esta era su única salida.

Una de las cosas que más llaman la atención es su tranquilidad, y es que Daniel suena bastante tranquilo. “Estoy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea, estoy con ellos cenando en el mejor hotel de la isla, Anantara”, se le escucha decir.

Daniel Sancho con la policía tailandesa tras haber confesado asesinar a Edwin Arrieta. (Dailynews via REUTERS)

“Han cerrado el caso y están siendo buenos conmigo porque dicen que he colaborado y me estoy portando muy bien. Dicen que les he ayudado mucho y me he comportado bien en todo momento. Me dicen ‘estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, lo que sea, que grite, se quiera suicidar, cualquier historia... Y tú no lo has hecho’”, sigue el chef, que recalca que los agentes están contentos porque no se ha intentado escapar ni ha mostrado signos de querer autolesionarse.

Pese a ello, Sancho es consciente de la situación a la que se enfrenta y es que deja entrever que esa lujosa cena tiene que ver con su futuro más cercano: “Mañana ya sí que me voy a la cárcel. Mañana estaré metido en una celda con 20 personas”, afirma.

De hecho, a última hora de la tarde de este domingo se conocía que Daniel Sancho había sido arrestado formalmente por la policía tailandesa, que le acusa de asesinato, ocultación de cuerpo y de manipulación del mismo al desmembrarlo para ocultar sus restos. La orden fue aprobada por el Tribunal Provincial de Koh Samui tras la prueba de ADN de los restos humanos hallados dentro de un saco de fertilizante en un contenedor de basura la noche del asesinato de Arrieta Arteaga, informaba el comisario de la Policía Provincial de la 8ª Región, el general Surapong Thanomji.

