Cronología del caso de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho: pelea en hotel, asesinato, cuerpo descuartizado y confesión mediática

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha ingresado en prisión en Tailándia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Hasta la tarde del sábado 5 de agosto el nombre de Daniel Sancho era desconocido para la gran mayoría y tan solo algunas personas podrían saber que se trata del hijo de Rodolfo Sancho. Un anonimato que ha quedado totalmente atrás tras conocerse la vinculación directa del joven con el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano colombiano con quien estaba pasando unas vacaciones en Tailandia.

Las últimas horas han sido de lo más caóticas y es que, debido a la diferencia horaria y el idioma, las actualizaciones llegan casi con cuentagotas. Los acontecimientos están siendo cubiertos de manera instantánea por medios locales como Bangkok Post, que se ha convertido en una de las fuentes más rápidas para conocer las novedades. De hecho, fue de los primeros en informar de este asesinato que ha tenido lugar en la isla de Koh Phangan y que Daniel Sancho ha confesado.

Te puede interesar: Las imágenes de Daniel Sancho tras su detención por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta

Lunes 31 de julio

Este fue el día que Daniel Sancho llegó al hotel ubicado en Koh Phangan, donde Edwin Arrieta había reservado una habitación para dos personas entre los días 31 de julio y 3 de agosto. Su objetivo era disfrutar de la fiesta de la Luna Llena, marcada para el 2 de julio, uno de sus grandes atractivos.

Martes 1 de agosto

Según los agentes tailandeses, ese fue el día que Daniel Sancho compró las herramientas que utilizaría después para desmembrar al colombiano. En los vídeos que se han compartido, se puede ver al joven en un supermercado adquiriendo los siguientes productos: una esponja de cocina, una botella de producto de limpieza, guantes, un cuchillo, bolsas de basura y nanas de aluminio. Después, tal y como cuenta Bangkok Post, el joven habría intentado alquilar un kayak y llegó a ofrecer a dos chicas 1.000 dólares para comprárselo.

Daniel Sancho en una imagen compartida por la Royal Thai Police. (EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE)

Miércoles 2 de agosto

Edwin Arrieta llegó al puerto de Koh Phangan. Daniel, según se ha podido ver en unas fotografías distribuidas por la policía tailandesa, fue a recogerle en una motocicleta que alquiló para recorrer la isla. Según los datos publicados estuvieron cenando y dando una paseo por la playa.

A partir de ese momento no se volvió a saber nada más del colombiano y la información procede de la confesión que Daniel Sancho ha hecho para EFE y de lo publicado por medios locales. Según las palabras del joven español, Edwin quería mantener relaciones sexuales con él, a lo que se negó. En un ataque de ira habría propiciado un puñetazo al cirujano, que cayó inconsciente tras golpearse la cabeza con la bañera. A continuación, el cocinero habría descuartizado su cuerpo en 14 partes, colocando los restos en diferentes bolsas para deshacerse de ellas en varios puntos de la ciudad para después volver al hotel para pasar la noche y probablemente limpiarlo todo.

Te puede interesar: Rodolfo Sancho, las imágenes que demostraban su buena relación con Daniel: “En mi casa reina mi príncipe, mi hijo”

Jueves 3 de agosto

Daniel dejó el hotel ese día y, siguiendo sus planes iniciales, acudió a la fiesta de la luna llena acompañado de una mujer a la que conoció en los días previos. Esa misma noche unos trabajadores encontraron algunas bolsas de basura con restos humanos. La policía fue informada y la noticia divulgada por algunos medios locales.

Esa misma noche, Sancho habría ido a comisaría a denunciar la desaparición de Arrieta asegurando, según el informe policial, que no sabía nada de él desde el miércoles.

Viernes 4 de agosto

Se continuaron hallando restos humanos y las autoridades interrogaron al hijo de Rodolfo Sancho, quien en un principio negó estar implicado. Sin embargo, finalmente acabó confesando ser el autor del asesinato de Edwin Arrieta.

Sábado 5 de agosto

La noticia llega a España. Tras el shock inicial se conocen nuevos datos y versiones que afirman que el móvil del crimen fueron los “celos” y porque “temía ser engañado” por el cirujano, mientras que otras señalaban que el cirujano había intentado acostarse con él, a lo que Daniel habría reaccionado con un ataque de violencia.

También se rumoreó con que Rodolfo Sancho había puesto rumbo a Tailandia para estar junto a su hijo y conocer el caso de primera mano, aunque finalmente no fue así. LPor su parte, los familiares del cirujano colombiano compartieron un comunicado en el que afirmaban que no harían declaraciones.

Daniel Sancho ha sido arrestado por la policía de Tailandia. (EFE)

Domingo 6 de agosto

Para sorpresa de todo el mundo, Daniel Sancho rompe su silencio y confiesa en unas declaraciones a EFE ser el autor del asesinato y el desmembramiento del colombiano Edwin Arrieta. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró a la citada agencia.

Y añadía: “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

Poco después veían la luz las primeras imágenes del joven tras su detención, así como la reacción de su padre, Rodolfo Sancho, que pedía a través de un comunicado “máximo respeto” para su hijo, rogando que no se emita “cualquier juicio precipitado”. El actor puso rumbo a Tailandia durante la tarde de ayer.

Finalmente, el Tribunal Provincial de Koh Samui aprobó la petición de la Policía tailandesa para arrestar a Daniel Sancho tras la prueba de ADN de los restos humanos hallados dentro de un saco de fertilizante en un contenedor de basura la noche del asesinato de Arteaga. Esos restos pertenecen al ciudadano colombiano de acuerdo con los resultados de la prueba genética realizada.

Seguir leyendo: