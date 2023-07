Lorenzo Caprile nos desvela cómo se encuentra Raquel Sánchez Silva

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva dio mucho que hablar. Uno de los temas principales antes de que se celebrase la ceremonia religiosa fueron los estilismos de los invitados, sobre todo el de Carolina Molas. Vestida por Lorenzo Caprile se dijo que había sido una de las pocas que había pagado íntegramente el vestuario, pero sin embargo, muchos también aseguraron que se trataba de una promoción. Europa Press ha podido hablar con el diseñador del vestido en el concierto de Gloria Trevi y no ha dudado en salir en defensa de la madre de Íñigo, asegurando que tanto ella como Xandra Falcó pagaron sus vestidos de la boda: "No, en absoluto. Carolina Molas y Xandra Falcó, las dos han pagado religiosamente sus vestidos". Lorenzo defiende que son unas grandes mujeres con las que trabajó encantado: "Carolina es una señora maravillosa y Xandra es una de mis mejores amigas, que lo sabe todo el mundo... con lo cual, ¿qué te voy a decir?" explicaba el diseñador. Haciendo gala de su profesionalidad, Caprile nos confesó que le son indiferentes las críticas que puedan tener sus diseños ya que lo único que hizo, en el caso de Carolina, fue entregar "un traje a una clienta que me lo ha encargado y los resultados y las críticas son las vuestras. Yo ahí ni entro ni salgo". Por último, le preguntamos también por Raquel Sánchez Silva, quien está en el objetivo mediático de nuevo tras conocerse que Netflix emitirá un documental basado en la muerte de su difunto marido, y nos ha confesado que "está feliz y contentísima, claro"... pero cuando le pedíamos opinión sobre el documental, nos explicaba que "ni entro ni salgo. Eso son cosas, además, del pasado y que madre mía".