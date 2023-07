Alonso naufraga en el accidentado sprint del GP de Bélgica: Verstappen, el mejor tras apenas 11 vueltas

El Aston Martin de Alonso, abandonado en la grava de Spa (Aston Martin)

El sprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 ha hecho más honor a su nombre que cualquier otro disputado recientemente. Un chaparrón que dejaba la pista impracticable ha llevado a que sólo pudiesen darse 11 vueltas al circuito de Spa este sábado, en una carrera en la que el espectáculo ni siquiera hizo acto de presencia y que fue conquistada por el de siempre: Max Verstappen. Ni los contratiempos más engorrosos pueden con la infalibilidad del Holandés Volador y su Red Bull.

Después de que se produjera una vuelta de formación que oposita a ser la más larga de la historia, con un coche de seguridad que parecía liderar la parrilla sine die, el margen de maniobra resultó escaso para hacer algo potable. Que se lo digan a un Fernando Alonso que se fue a la grava en la vuelta 4, en una imagen desconocida para el asturiano en los últimos tiempos. El fin de semana es digno de olvidar hasta el momento tanto para el bicampeón del mundo español como para Aston Martin. Tras las desgracias clasificatorias del viernes y de este mismo sábado, el agua provocó un trompo que le dejó totalmente atrapado fuera de la pista, sin posibilidad de reengancharse a la prueba.

Su accidente, en un día de 42 cumpleaños al que seguro que Alonso no va a profesar mucho cariño, provocó que el safety car volviese a aparecer: no hubo manera de darle ritmo al asunto. Entre las paradas de boxes iniciales y la eliminación de Magic, compensar la entrada o el seguimiento de la retransmisión televisiva fue harto imposible. Los McLaren volvieron a dar la guerra que acostumbran desde Silverstone, pero Piastri, que llegó a ir primero, apenas pudo contener a Verstappen en cuanto los monoplazas pudieron correr a su velocidad habitual. Lo cual no le restó ni un ápice de mérito a la segunda plaza del australiano.

Así vio Verstappen la bandera a cuadros en el sprint de Spa (REUTERS/Kenzo Tribouillard)

Sainz, cuarto a costa de Hamilton

En medio del caos, la lucha entre Pierre Gasly, Checo Pérez y Lewis Hamilton dejó los únicos momentos vibrantes del sprint más vertiginoso que podía haberse perpetrado. El Alpine mantuvo la compostura en la tercera posición, el segundo Red Bull de la competición volvió a fracasar con estrépito (una salida de pista le llevó a la cola y a la posterior retirada por problemas con un pontón) y Sainz, tras una mala salida lanzada, pudo colocarse quinto.

Podio del sprint del Gran Premio de Bélgica (REUTERS/Johanna Geron)

Por su parte, Hamilton intentó por todos los medios arrebatarle el podio a Gasly, pero su intentona terminó en cuanto le cayó una penalización de cinco segundos que le llevó hasta el séptimo lugar. De su infortunio se aprovecharon varios rivales a dos vueltas para la conclusión. Entre ellos, un Sainz que salvó los muebles concluyendo cuarto. Al menos, uno de los españoles pudo sacar algo de petróleo en un sprint que dio un escasísimo margen de maniobra para ello.

