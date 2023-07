Jaime Alguersuari duda de Fernando Alonso en el momento más crítico para Aston Martin

Alguersuari y Alonso en 2010 (EFE)

Fernando Alonso pasa por el mayor bache de resultados de la temporada con Aston Martin. La escudería británica vive su particular crisis en este Mundial de Fórmula 1 tan satisfactorio, por otro lado, para sus intereses. Haber pasado a codearse con equipos como Mercedes y Ferrari lleva a los verdes a, tras seis podios en once carreras, no conformarse e intentar seguir mejorando. Sobre todo, después de enlazar un quinto, un séptimo y un noveno lugar en las tres últimas pruebas del campeonato.

Mientras el bicampeón del mundo intenta regresar a los puestos de honor, un excompañero de parrilla también español ha protagonizado unas declaraciones muy positivas hacia el actual defensor del título, Max Verstappen. Se trata de Jaime Alguersuari, que corrió para el equipo filial de Red Bull, cuando todavía se llamaba Toro Rosso, entre 2009 y 2011. Época en la que coincidió en la F1 con un Alonso cuyas habilidades de pilotaje se ha atrevido a poner en cuestión ahora.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña (REUTERS/Molly Darlington)

“No creo que le ganaran”

En una entrevista para la cadena británica Sky Sports, Alguersuari se ha deshecho en elogios hacia Verstappen, que también pasó por Toro Rosso antes de ponerse a los mandos de un Red Bull propiamente dicho. “Nadie le gana. Está como en un estado de flow, de hacerlo fácil. Ni siquiera está apretando. Por supuesto, el coche es muy rápido, pero puedo decir... Estoy muy, muy seguro de que si pones a Lewis (Hamilton) en ese coche o a Fernando (Alonso) o al piloto que quieras, no creo que le ganaran”, ha llegado a reconocer el ahora DJ catalán.

Alguersuari considera que la clave del éxito de Verstappen está en sus primeros pasos en el automovilismo. “Para convertirse en el mejor piloto del mundo, el talento no es suficiente. El talento tiene que ser trabajado, el talento tiene que ser entrenado. Hay que trabajar el talento, a lo grande. Y Max tiene algo que nadie más tiene. Tuvo una preparación y una educación que nadie más tuvo. Una preparación dura y estricta desde la etapa del karting, y nadie la tuvo”, pone en valor.

“Él estaba en Genk, probando más que nadie con los neumáticos lisos, los neumáticos mojados... Podía salir a una pista mojada con neumáticos lisos y entrenar así. Su padre (Jos, que también pasó por el Gran Circo entre mediados de los 90 y principios de los 2000) estaba muy involucrado en su programa de karting. Afinando sus motores, simplemente yendo a por ello, con una mentalidad muy estricta de rendir a un nivel muy, muy alto. Ganar no era suficiente”, detalla también Alguersuari.

El español considera que la formación de Verstappen, al igual que su mentalidad, es “muy similar a la de Red Bull”: el conformismo nunca es una opción. “Fue lo que pasó cuando yo estaba en Toro Rosso, sumando y superando a Michael Schumacher, y sumando como seis puntos por carrera o haciendo octavo, noveno o séptimo, lo cual era una victoria para nosotros”, recuerda Alguersuari. Sin embargo, “no era suficiente para ellos”.

Max Verstappen en el podio de Hungría (REUTERS/Marton Monus)

“Todo el mundo estaba feliz alrededor de mi equipo: la prensa española, la prensa en general... Hasta otros equipos incluso nos felicitaban por nuestros resultados, pero para Helmut (Marko, principal asesor de Red Bull) simplemente estaba bien, ‘eso es lo que tienes que hacer’. Así que esa es la mentalidad que Jos y Max tenían en mente”, sentencia el barcelonés, que logró 31 puntos durante su periplo en la actual AlphaTauri.

