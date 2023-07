El PP planta la semilla de la ilegitimidad de un posible Gobierno de Sánchez: “Nunca ha gobernado quien no ha ganado”

El candidato número uno del PP por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, durante su intervención en el acto de cierre de campaña del PP (Joaquin Corchero / Europa Press)

El Partido Popular es consciente de que Pedro Sánchez tiene más posibilidades de formar Gobierno que Alberto Núñez Feijóo. Por ello, ya va perfilando sus críticas hacia esa eventual coalición de izquierdas: “En España nunca ha gobernado quien no ha ganado las elecciones”, señala la única voz de la Dirección Nacional del PP que se ha pronunciado este viernes, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

En una rueda de prensa desde Ceuta, Bravo dibuja tres posibles escenarios: una investidura de Feijóo, la repetición electoral o una investidura de Pedro Sánchez. Afirma que el objetivo del partido es intentar reunir a una mayoría suficiente para formar Gobierno, teniendo en cuenta que el PP “ha ganado las elecciones”.

“Siempre ha gobernado quien ha ganado, salvo tras la moción de censura”, plantea el responsable económico del partido, que posa la mirada en un escenario a futuro, en el que ve factible que se mantenga en La Moncloa quien no ha logrado la mayoría tras el 23J, es decir, Pedro Sánchez. El PP ve esto como una problemática casi ajena a una democracia parlamentaria, en la que la formación de gobierno y su permanencia depende, precisamente, de las mayorías de las Cortes.

🔵 Los españoles han confiado en @NunezFeijoo para traer el cambio político a España.



🗣️ @juanBravoBaena pic.twitter.com/JwO7Yp2mgn — Partido Popular (@ppopular) July 28, 2023

Además, Bravo lanza otro órdago al censurar que el PSOE no haya felicitado aún a Alberto Núñez Feijóo: “Ni le ha felicitado, ni ha reconocido la victoria del PP”, señala, apuntando también a una falta de respeto de los socialistas a lo que ha emanado de las urnas, es decir, al resultado electoral. Sin embargo, el propio líder del PP reconoció esta misma semana que había recibido un mensaje de Pedro Sánchez el mismo domingo electoral, aunque no llegó a especificar qué le decía el líder socialista en el mismo.

Bravo carga contra el “triunfalismo” económico del Gobierno

También ha aprovechado para valorar los últimos datos económicos: “Somos los últimos en desempleo y el empleo que se genera no es de calidad”, ha apuntado Bravo sobre los datos de Contabilidad Nacional Trimestral avanzados este viernes por el INE. Estos apuntan a que el Producto Interior Bruto (PIB) español creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2023 en comparación con los tres primeros meses del año.

Bravo señala que inflación sigue “incrementándose y no aminora”, los precios siguen creciendo, en algunos casos los de la cesta de la compra están por encima del 30 por ciento”. En este sentido, asegura que los precios no paran de subir, en concreto, un 15,9% desde octubre de 2021, por lo que exige al Gobierno ayudar a las familias no exigiéndoles 43.000 millones más de impuestos o el pago de las autovías. Para el PP, estos datos apuntan a una desaceleración por la caída de exportaciones y demanda exterior.

