El PP se prepara por si está en la oposición: confrontará con su poder territorial y desgastará al PSOE en el Senado

Las urnas del 23J han dejado un resultado electoral complicado para la próxima Legislatura, mientras que en la Cámara Baja todo está aún por decidir, en la Cámara Alta el resultado es muy claro: 120 senadores dan la mayoría absoluta para el PP, a los que se pueden sumar otros 20 por designación autonómica, ya que el Senado se compone de 208 electos y 58 designados.

Es una baza que el partido tiene muy presente, y que le otorga más poder territorial tras las elecciones del 28M. Así, en el caso de que el PP esté en la oposición durante esta Legislatura, intentará dar una relevancia extra a esta Cámara. Ya la tuvo en el último año, cuando Núñez Feijóo fue senador para conseguir un escaño en Madrid desde el que enfrentarse a Pedro Sánchez, con varios ‘cara a cara’ que tenían como único escenario posible el Senado, lo que le dotó de visibilidad.

En este sentido, si no se repiten elecciones, el Partido Popular ostentará la Presidencia de la Cámara Alta y la mayoría de su Mesa, el máximo órgano de gobierno, por lo que el Senado será territorio azul. Esto, sumado a las 12 comunidades autónomas en manos del PP tras el 28M, decenas de diputaciones y la mayoría de grandes ciudades, se traduce en un gran poder territorial del PP, con el que intentará hacer frente a un eventual gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

Los senadores ‘populares’ no podrán bloquear los proyectos de ley del Gobierno, pero sí ralentizar su tramitación a través de la ampliación de los plazos de enmiendas. También pueden hacer peligrar los presupuestos generales del Estado, que tienen fecha límite para su aprobación: el 1 de enero de 2024.

Ayuso retoma la posición de ataque contra Sánchez

La primera en proclamar la batalla territorial del PP ha sido Isabel Díaz Ayuso. Ayer fijó posición en la rueda de prensa posterior a la Junta Directiva del PP de Madrid: Alberto Núñez Feijóo debe intentar una investidura porque, además de ganar las elecciones, tiene poder el poder gubernamental de la mayoría de comunidades autónomas, entre ellas, la suya. “Madrid es la España con ganas, y siempre está aquí cuando más se la necesita”, aseveró la baronesa, en un discurso encauzado a abrir fuego contra el nonato gobierno de izquierdas.

También ensalzó la mayoría absoluta en el Senado, donde su mano derecha, Alfonso Serrano, junto con varios ex de su gobierno, como Enrique Ruiz Escudero, o Paloma Martín, ocupan escaño. Para Ayuso, es importante esa fuerza en la Cámara Alta para entorpecer o retrasar la tramitación de determinadas leyes, y para garantizar “los derechos constitucionales de todas las comunidades”, dijo Ayuso, con especial énfasis en la comunidad catalana y en la vasca. “La Cámara Alta va a impedir que consigan la independencia”, se atrevió a sentenciar.

Además, la oposición del Partido Popular, enfatizada en el Senado y en las comunidades autónomas, dejaría en un segundo plano a Vox, que no cuenta con esa fuerza, y también ha perdido gran parte en el Congreso, por lo que no podría subirse a la estrategia ofensiva del PP. Los resultados del 23J también plantean esa paradoja a la extrema derecha: Vox ha manifestado en diversas ocasiones que su intención es “cerrar” el Senado, y que no cree en el poder autonómico, que ahora mismo se ha convertido en la única vía de confrontación de la derecha. Un dato que el PP no pasa por alto y no lo hará durante esta legislatura.

