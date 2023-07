“El PP no funciona así, no somos podemitas”: Ayuso respalda el liderazgo de Feijóo y reprende a los que le quieren “tirar por un puente”

Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida durante un acto de campaña en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha zanjado los rumores sobre la posibilidad de que ella asuma el liderazgo del PP al cerrar filas con Feijóo. Además, ha reprendido a los que hace una semana le respaldaban en un mitin de campaña, y este martes le querían “tirar por un puente”. “No somos un partido que funcione así, no somos podemitas, somos un partido de principios y la persona idónea sigue siendo Feijóo”, ha zanjado.

Ha indicado que su posición no viene solo de una lealtad personal hacia el líder del PP, también hacia España y las instituciones, y hacia los españoles que respaldaron a Feijóo en las urnas.

Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco en la Junta Directiva Nacional del PP tras el 23-J. (EFE/J.P.Gandul)

Aunque no ha negado que le haya llegado algún mensaje de algún dirigente del PP pidiéndole que de un paso al frente, ha asegurado que ni siquiera los está abriendo, “no estoy para perder el tiempo”, ha dicho la baronesa madrileña, que ha asegurado que no va a haber confrontación interna ni entre presidentes autonómicos. El objetivo del PP, según Ayuso, es que Feijóo se presente a una investidura, porque “la única batalla que se pierde es la que no se da”.

Alberto Núñez Feijóo, este 23-J en el balcón de Génova junto a Cuca Gamarra e Isabel Díaz Ayuso. (Alberto Ortega/Europa Press)

