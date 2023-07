Qué hacer si tienes un billete roto: requisitos para que te lo cambien

Una imagen ilustrativa de billetes de euro (REUTERS/Dado Ruvic)

El dinero en efectivo cada vez está perdiendo más protagonismo en pos de las tarjetas de crédito y de los pagos a través de dispositivos electrónicos como el móvil. Por lo que llevar en la cartera un billete o monedas o pagar en cualquier establecimiento en efectivo ha pasado a ser algo fuera de la norma. Este salto se dio principalmente durante la pandemia para evitar que el dinero manoseado pasara de una persona a otra, ya que supone un foco de contagio. Ahora, el pago con tarjeta se ha instaurado en la sociedad y rara es la persona que lo hace en efectivo. Sin embargo, es posible que contemos con billetes en algún bolsillo o que al comprar algo en efectivo donde den un billete medio roto.

Y es que, el uso de los billetes hace que se vayan desgastando cuando pasan de unas manos a otras. Por este motivo, es posible que a veces encontremos algunos están medio rotos o incluso rotos del todo y alguien, para evitar perder ese dinero, haya tratado de unir las mitades usando celo. En estas situaciones, puede que algunos ciudadanos se planteen si sería posible que se lo cambiarían en el banco o si es mejor seguir usándolo y tratar de “colarlo” en algún lugar, es decir, utilizarlo cuando vayan a comprar algo. Respecto a estos casos, el Banco de España cuenta con una especie de manual para saber cómo actuar, los requisitos que deben cumplir los billetes para que se puedan cambiar y cuándo este organismo se puede negar a hacerlo.

¿Qué hacer si el billete está roto?

El primer paso que una persona con un billete roto debe hacer es llevarlo al Banco de España, allí el personal de la Unidad de Análisis de Billetes revisará que se trata de un billete auténtico. Una vez que haya sido reconocido, el Banco de España establece una serie de cosas respecto a cómo procederán en función de las características del billete. En primer lugar, si el valioso papel está manchado, roto o las inscripciones están sucias, podrá ser canjeado por uno del mismo valor o también puede solicitar que se abone dicha cantidad en una cuenta corriente, independientemente de la entidad financiera.

En el caso de los billetes deteriorados debido a la activación de dispositivos antirrobo, presentados por clientes profesionales, se aplicará una comisión de diez céntimos por billete en el caso de cambiar un centenar o más. Mientras que el Banco no cobrará ningún tipo de comisión cuando el dinero haya resultado dañado debido a un robo o intento de ello. Por último, los que presenten defectos de fabricación podrán ser canjeados en el momento de su presentación, en condiciones similares, es decir, en una sucursal del Banco de España o de una entidad de crédito.

Requisitos de los billetes rotos

Cabe destacar los billetes que estén rotos deben cumplir una serie de requisitos para que el Banco de España acepte canjearlos o cambiarlos. El primer lugar, deben ser reconocibles, es decir, que aunque estén desgastados o dañados, debe ser posible identificarlo para autentificar que es verdadero. Si no fuera posible, el billete no será canjeado. Por otra parte, debe ser un dinero en curso legal, que esté en circulado. Aquellos que sean obsoletos o fuera de circulación no serán cambiados.

Respecto a aquellos billetes fragmentados en trozos, solo se aceptará si se conservan todo ellos para comprobar su autenticidad. Por último, debe presentarse en una sucursal del Banco de España o entidad de crédito, allí se iniciará el proceso, donde el personal tomará la decisión de cambiar o no el billete.

¿Cuándo pueden negarse a cambiarlo?

En los casos en los que el personal de la Unidad de Análisis de Billetes del Banco de España tenga constancia o indicios de que el billete ha sido deteriorado intencionadamente, podrá denegar el cambio y el billete será retenido en el Banco para evitar que vuelva a ponerse en circulación. Cabe destacar que todo tipo de dibujo, escritura o inscripción en un billete puede considerarse un deterioro intencionado y, por tanto, no se cambiará el dinero.

