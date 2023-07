Isco ficha por el Betis siete meses después de salir del Sevilla

Isco llega al Betis por una temporada (Real Betis)

Siete meses después de salir del Sevilla y quedarse sin equipo (se frustró su llegada al Unión Berlín en el último momento), Isco Alarcón ya tiene nuevo destino. El Betis ha anunciado este miércoles la contratación del centrocampista malagueño para la próxima temporada, cumpliendo así los deseos de su entrenador, Manuel Pellegrini.

El chileno ya tuvo al ex del Real Madrid a su servicio cuando estuvo al frente del Málaga (2011-2013) e intentará recuperarle ahora para la causa futbolística. Isco no juega desde diciembre, cuando salió del eterno rival bético tras hacerlo también Julen Lopetegui (su gran valedor allí) y enfrentarse, tal y como reconoció hace unos días, al ya exdirector deportivo del Sevilla, Monchi.

“Después de un entrenamiento camino de vestuarios, le dije a Monchi que no estaba siendo sincero ni conmigo ni con la gente a la que le cuenta las cosas, que me quería quedar y que iba diciendo que me quería ir”, confesó el jugador a MARCA. “Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo”, añadió.

Isco durante su etapa en el Sevilla (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui”, explicó también Isco en el diario deportivo español sobre los motivos que le llevaron a abandonar el Sevilla.

Libre desde que abandonó la entidad hispalense, tampoco le resultó nada agradable la experiencia de estar a punto de hacer las maletas rumbo al extranjero y no conseguirlo finalmente. “Primero me dijeron que no me podían inscribir en Europa. En una segunda llamada que al final no es esta cantidad... Que es menos. Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada siguiente tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté”, relató en la entrevista por la que volvió al candelero antes de anunciarse su llegada al Betis.

Reemplazo para Canales

Con la contratación de Isco, los verdiblancos refuerzan el centro del campo tras una baja tan sensible para sus filas como la de Sergio Canales. No ha podido moverse ficha de forma más vertiginosa: horas después de conocerse el traspaso del cántabro al Rayados de Monterrey mexicano, una de las piezas clave del Betis en la época reciente ya tiene sustituto.

La sexta incorporación bética en este mercado de fichajes (antes firmaron Ayoze Pérez, Marc Roca, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Chadi Riad) quería “un proyecto en el que pueda tener una continuidad, un equipo que quiera jugar al fútbol con un estilo asociativo, divertido”. Confiará en encontrarlo, otra vez, en Sevilla, aunque en el lado contrario de la ecuación. Con 31 años, Isco intentará reinventarse en un momento en el que muchos consideran que su mejor momento en el deporte rey ha pasado.

Isco en su etapa en el Real Madrid (REUTERS/Juan Medina)

Sus años más lúcidos, en el Málaga en el que cautivó a Pellegrini y en la mitad de sus nueve años en el Madrid (353 partidos y 19 títulos), parecen haber quedado atrás. Sin embargo, aún queda un atisbo de esperanza con el de Benalmádena. Tal fue la magia que llegó a desprender. También con una selección española a la que muchos veían capaz de todo en 2018, antes de que el equipo saltase por los aires, gracias precisamente a él.

