Los resultados del 23-J no son definitivos l PP, PSOE, Vox, Sumar y Junts, pendientes del voto CERA: qué puede cambiar y cuándo lo conoceremos

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en las reuniones con sus respectivas ejecutivas este lunes.

El 23-J solo ha empezado y no solo por un resultado que no resuelve el color del próximo gobierno, sino porque ni el propio reparto de escaños está cerrado. Numerosos hoy diputados están inquietos ante la posibilidad de perder el asiento en las próximas horas, una vez se proceda al recuento del llamado voto CERA (Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero), que no es otro que el de los españoles que residen en el exterior -son 2,3 millones en total, 196.751 más que en 2019- y solicitaron participar en las elecciones generales.

Las Juntas Electorales Provinciales trabajan en establecer los resultados definitivos, en el que ya estará incluido el voto CERA, que empieza a contabilizarse este viernes. Las de este 23-J han sido las primeras elecciones generales en las que no ha estado vigente el voto rogado, modalidad de sufragio que rigió entre 2011 y hasta 2022 para los compatriotas fuera de nuestras fronteras y que supuso una caída en la participación. En noviembre de 2019, fecha de las últimas generales, solo fueron aceptadas 226.050 solicitudes. Con esto, se prevé un alza, que ya se ha visto y con cifras récord en el voto por correo.

Escaños en disputa

Las sumas de los partidos a estas horas aún no son las correctas. Sí hay certezas, como que PP y Vox no alcanzarán la mayoría absoluta en ninguno de los escenarios, y posibilidades, remota ésta, como que el PSOE pudiera no depender de Junts para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. La Comunidad de Madrid, Asturias, Cantabria, Girona, Salamanca y Málaga son las principales circunscripciones aún en disputa por el estrecho margen por el que se ha logrado al menos uno de sus escaños.

Asturias y Málaga cuentan con gran concentración de voto exterior, por lo que son territorios susceptibles de no haber dicho la última palabra este 23-J. En Asturias, el PP logró tres escaños, dos el PSOE, uno Sumar y uno Vox. El PSOE podría arrebatar ese tercer escaño del PP, ya que solo hay una diferencia de 7.000 votos. En Málaga, el PP ha obtenido cinco escaños, tres el PSOE, dos Vox y Sumar, uno. 3.000 votos podrían darle un escaño más al PSOE, que le arrebataría al PP.

En Salamanca, donde PP y PSOE se han repartido los cuatro escaños en liza -tres para los populares y uno para los socialistas-, el PSOE aspira a uno de los del PP, que tiene a tiro de 938 sufragios. Madrid tendrá en el Congreso 15 diputados del PP, 11 del PSOE, seis de Sumar y cinco de Vox, al menos en principio: el voto CERA porque 1.749 votos pueden darle uno más al PP, que perdería el PSOE.

Cantabria ha dado dos escaños a PP y PSOE y uno a Vox. En este caso es Vox el que puede ganar uno y quitárselo al PP. El partido de extrema derecha tiene el escaño a 428 votos. Por último, Girona, con dos escaños para PSOE y Junts y uno para ERC y Sumar. En esta circunscripción, 363 votos pueden dar un parlamentario más a Junts, que perdería el PP.

Cómo han votado los electores CERA

Terminada la votación, los sobres y papeletas CERA se trasladaron mediante envío electoral, por valija diplomática, a una oficina en el Ministerio de Exteriores constituida para este procedimiento y encargada de hacerlos llegar a las Juntas Electorales correspondientes, encargadas del escrutinio.

Los españoles censados en el exterior recibieron la documentación de las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral sin necesidad de solicitarla con antelación y depositaron sus papeletas en embajadas y consulados hasta el 20 de julio, aunque también podían emitir sus votos por correo hasta el 18 del mismo mes.

Otra novedad de la reforma de la ley electoral es que los votantes CERA han contado con más tiempo para depositar el voto en urna en relación con anteriores comicios, contando con más días y en horario tanto de mañana como de tarde.

