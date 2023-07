La Yolanda Díaz más emocional: “Somos la fuerza decisiva contras las mentiras e insultos del PP”

La candidata de Sumar confía en la remontada del bloque de izquierdas.

Bajo un sol de justicia, un ambiente festivo, una orquesta popular amenizando a los miles de simpatizantes congregados al ritmo de ‘Bella Ciao’, y un youtuber de ultraderecha crispando los ánimos de algunos de los presentes, Yolanda Díaz cerró este viernes una intensa campaña electoral en el anfiteatro del parque Tierno Galván de Madrid. “Vamos a ganar el 23 de julio”, fueron sus primeras palabras. “Hay remontada”.

La Díaz más emocional no quiso hablar de propuestas (ya lleva dos semanas haciéndolo) para apelar una y otra vez al voto para Sumar. “Votad y votad”, repitió hasta la saciedad. Acompañada por Mónica García, Ada Colau e Ione Belarra (muy aplaudida cuando le tocó intervenir), la líder de Sumar se presentó en la capital para intentar despertar “el corazón” de los presentes.

“Votad con cabeza, pero también con corazón”, señaló. “Votad para que la derecha no gobierne mintiendo, no se lo vamos a permitir”. ”Sumar ya ha cambiado el guion de la historia”, enfatizó Díaz, que como era de esperar, recordó la amistad de Alberto Nuñez Feijóo con el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado “mientras las madres luchaban contra las drogas”, el tema estrella de los últimos días.

“Somos la fuerza decisiva, clave para desmontar las mentiras de la derecha. Votad a Sumar para que Feijóo y la ultraderecha no gobiernen. Vamos a responder con democracia a sus mentiras, sus provocaciones e insultos”. No había mucho más que decir a las más de 6.000 personas entregadas que abarrotaban el anfiteatro. ”Votad para ganar el futuro de nuestro país. Para salvar el planeta, que con la energía no se hace negocio, votad para que los de arriba se ajusten el cinturón. Salid a votar, votad con la libertad en el corazón, hay remontada, sus mentiras no cuelan”, sentenció Díaz, que tuvo palabras de recuerdo para los trabajadores de Correos, que han hecho un “esfuerzo que es sinónimo de dignidad y democracia”. Díaz quiere que Correos vuelva a prestar servicios financieros en España.

Mónica García, Ada Colau e Ione Belarra acompañaron a Díaz en el acto final de campaña. REUTERS/Nacho Doce

Belarra tuvo palabras de recuerdo para Irene Montero, la ministra de Igualdad. “¿Alguien piensa que tendríamos una nueva generación de derechos feministas si no hubiéramos tenido a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad?”, señaló la ministra de Derechos Sociales. Belarra agradeció a la militancia de Podemos el “ejercicio de responsabilidad sin precedentes” que a su juicio han tenido en esta campaña. “El domingo a votar a Sumar para revalidar el Gobierno de coalición” concluyó.

