Estos son los motivos por los que la UD Las Palmas ha despedido a Joel Domínguez, el jugador condenado por maltrato

Joel Domínguez, durante un entrenamiento con la UD Las Palmas.

Este jueves, de manera repentina, la Unión Deportiva Las Palmas anunció que despedía de manera de inmediata a Joel Domínguez, el juvenil de 17 años que el pasado mes de marzo fue condenado por violencia machista después de agredir a su expareja, una joven también menor de edad. El club insular afirmó en un comunicado que la rescisión de contrato se debía a “motivos disciplinarios”. En ningún momento se mencionaba que la decisión estuviese relacionada con la condena por maltrato.

Tanto el club como el presidente, el empresario Miguel Ángel Ramírez, siempre habían defendido y protegido a capa y a espada al jugador. Aseguraban que estaban realizando una labor de reinserción y que su obligación era ayudarle. De hecho, decidieron incluso premiar a Domínguez, incluyéndole en la pretemporada del primer equipo, que disputará este curso la LaLiga EA Sports, la máxima categoría del fútbol español. El joven, que desempeña como atacante, completó la primera semana de entrenamientos, pero después, el entrenador del conjunto amarillo, Javier García Pimienta, decidió excluirle de la convocatoria para el stage por Marbella.

Te puede interesar: La UD Las Palmas despide a Joel Domínguez, el joven condenado por violencia machista, por “motivos disciplinarios”

Y aquí estalló el conflicto. Tal y como ha reconocido el propio Ramírez, que ha explicado este viernes en una conferencia los motivos del despido, Domínguez no recibió de buen grado la decisión. “El club decidió que, junto con siete canteranos más, hiciese la pretemporada con el primero equipo y todos sabía que tras la primera semana el míster elegiría a cinco jugadores”, desveló el mandatario, que puso el foco en el respaldo que habían brindado al canterano pese a su situación. “Todos sabemos el problema personal que Joel tenía. El club le ha arropado, le ha ayudado, le ha proporcionado profesionales para que le aplicaran la terapia necesaria, ha tenido un entrenador personal para poder entrenarse solo y ha tenido la oportunidad, como los otros siete compañeros, de hacer la pretemporada”.

Así han sucedido los hechos

El sábado, tal y como ha relatado Ramírez, le comunicaron que formaría parte de los cinco canteranos que viajarían a la localidad malagueña. “No le gustó la decisión”, confirmó Ramírez. “Entonces, él tenía que incorporarse a entrenar el lunes en Barranco Seco con el resto de compañeros. Lunes, martes y el miércoles tenía que presentarse con Las Palmas Atlético –el equipo filial–. No acudió a entrenar el lunes, no acudió a entrenar el martes, no acudió a entrenar el miércoles y tampoco se presentó con Las Palmas Atlético”, explicó.

El jugador de la UD Las Palmas, Joel Domínguez, en imagen de archivo en los juzgados. EFE

A partir de ahí, la UD Las Palmas le pierde la pista a Domínguez y decide romper su contrato. “Sabemos que no está en la isla y el club decidió por motivos disciplinarios prescindir de sus servicios”, confirmó el presidente. “Se ha intentado ayudarle porque creo que era una obligación social, pero por razones que desconozco Joel ha decidido unilateralmente saltarse el régimen disciplinario del club y nadie está por encima de la UD Las Palmas”, concluyó.

Seguir leyendo: