Ana Rosa Quintana: “Desde el poder se ha decidido que hay periodistas buenos y malos”

Ana Rosa Quintana. (Mediaset España)

El cambio de ciclo en Telecinco supondrá también un importante reto profesional para Ana Rosa Quintana. Tras 19 temporadas al frente de las mañanas de la cadena con El programa de Ana Rosa, la periodista se despedirá este martes 25 de julio del formato, un adiós para el que ha confesado que tiene previsto contar con Alberto Núñez Feijóo.

Ante esta nueva etapa en su carrera, la presentadora convocó a los medios en las instalaciones de Mediaset España para hacer balance de estas casi dos décadas y adelantar algunos detalles de lo que se podrá ver en TardeAR a partir de septiembre.

En el acto, al que acudió Infobae España, la periodista mostró su emoción de afrontar un nuevo desafío a estas alturas de su trayectoria, aunque asegura que “no tiene pies ni cabeza”. Según relata, el nuevo consejero delegado de Mediaset le comunicó su deseo de cambiarla a las tardes nada más conocerla, pero no fue hasta un par de meses después cuando esa oferta se materializó. “Entendí que si la cadena que me ha dado 19 años de éxito me necesita, no le puedo decir que no”, expresa.

Quintana ha dejado claro que a pesar del cambio de horario y de tono no va a dejar a un lado la política: “No voy a hacer una tertulia política porque no tiene ningún sentido por la tarde, pero si hay un tema político claro que lo voy a tratar”, asevera.

“Conmigo se han traspasado muchas líneas”

En los últimos tiempos, especialmente en las sucesivas campañas electorales por los comicios autonómicos y generales, Ana Rosa ha estado en el punto de mira de la izquierda por pertenecer a lo que se ha denominado como “derecha mediática”, un señalamiento que ella condena rotundamente: “No me parece bien que Podemos me saque en una campaña electoral como si fuera fascista o cosas peores”.

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset)

Sobre los recientes ataques que ha recibido Silvia Intxaurrondo por su entrevista a Feijóo en TVE, Ana Rosa defiende que es “impresentable”, pero apunta que la periodista de la cadena pública “ha entrado ahora” en una lista de la que llevan tiempo formando parte otros profesionales como ella misma, Pablo Motos o Carlos Herrera.

“Llevamos sufriendo un acoso en los últimos meses. Desde el poder se ha decidido que hay periodistas buenos y malos, periodistas que relatan hechos y otros que solo dan opiniones”, denuncia. Y agrega: “Los periodistas tenemos derecho a controlar el poder, sea quien sea y esté quien esté. De eso tiene muchas lecciones que aprender tanto Podemos como el PSOE”.

En ese sentido, Ana Rosa confiesa que le habría gustado tener “un poquito más de apoyo” por parte de sus compañeros de profesión. “Conmigo se han traspasado muchas líneas”, señala. A pesar de ello, advierte de que siempre dice lo que piensa y lo va a seguir haciendo: “Siempre he sido muy respetuosa con la libertad de expresión de todo el mundo. Creo que nuestra tertulia es la más plural que hay”, espeta.

“Las cadenas no toman decisiones por impulsos políticos”

La presentadora de Telecinco también se ha pronunciado sobre el final de Sálvame, que muchos se han tomado como una decisión política por parte de la nueva cúpula de Mediaset. “Las cadenas no toman decisiones por impulsos políticos”, defiende. Y añade: “Sálvame ha sido un formato televisivo de éxito, en La Fábrica son unos grandes creadores de contenidos, siempre distintos, originales y modernos. Nosotras hemos vivido cuando se terminan programas y es durísimo, pero ninguno estamos aquí para siempre”.

“Uno no puede vivir de la nostalgia. Hemos tenido mucho éxito y han sido muchos años en los que hemos sido muy felices, pero se cierra una etapa y hay que renovar todo”, prosigue la comunicadora, que adelanta que en el nuevo formato de las tardes intentarán responder a lo que “la sociedad demanda” en la época actual.

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

Según reconoce, nunca ha tenido “una relación especial” con el programa de las tardes, aunque sí con algunos de sus colaboradores. Además, desvela que muchos de los rostros de Sálvame le escribieron durante su cáncer, pero ahora que va a recoger el testigo del espacio de La Fábrica afirma no haber recibido ningún mensaje por parte del equipo: “Bastante tenían con lo suyo”, ha justificado.

Sobre la competencia a la que se enfrentará, Ana Rosa es muy escueta: “Esperamos ganar”. Además, reconoce que no ha hablado con Sonsoles Ónega, su otrora compañera y amiga con la que ahora se enfrentará en la franja vespertina.

Precisamente, el formato de Sonsoles en Antena 3 ha fichado en las últimas semanas a algunos rostros de Telecinco y, en concreto, de El programa de AR, como Beatriz Cortázar o Paloma García Pelayo. Sobre su marcha, Ana Rosa asevera que “todo el mundo tiene derecho a cambiar de empresa y a asegurarse su futuro económico”. Y sentencia: “Yo no les puedo pagar lo que les están dando”.

