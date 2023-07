Ana Rosa quiere despedirse de las mañanas entrevistando a Feijóo: “Solo se lo he pedido a él porque va a ganar”

Ana Rosa Quintana, con Alberto Núñez Feijóo. (Mediaset España)

Ana Rosa Quintana se despedirá el próximo martes 25 de julio del programa que lleva su nombre y que se ha emitido ininterrumpidamente durante 19 temporadas en las mañanas de Telecinco. Antes de afrontar un nuevo e importante reto tomando las riendas de la tarde en la cadena, la periodista ha celebrado una rueda de prensa para hacer balance de este convulso curso televisivo marcado por su regreso al trabajo tras superar un cáncer.

“Hemos escrito una pequeña parte en la historia de la televisión”, presume la periodista, aunque confiesa que le hubiera gustado llegar a la cifra redonda de 20 años en antena con El programa de Ana Rosa. Y es que en este formato ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida, como la crianza de sus hijos pequeños, nacidos poco antes del estreno en 2005, o la mencionada enfermedad que la apartó durante 11 meses de los platós.

Ana Rosa Quintana.

“Hemos pasado momentos muy duros en el terreno personal y también en el profesional”, ha expresado Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, que celebra poder seguir trabajando mano a mano con su “socia, amiga y compañera de viaje” tras casi dos décadas.

Pese a la importancia que el programa ha tenido en la historia de la televisión y en el liderazgo de Telecinco en las mañanas, Ana Rosa asegura que ha pedido no hacer nada especial en su última emisión. “Me mudo de casa, no me marcho a Australia”, asevera.

Lo que sí tiene claro la periodista es que quiere despedirse del formato con una gran entrevista política. Para ello, ha invitado a Alberto Núñez Feijóo a su último programa, una conversación que se produciría justo después de las elecciones del 23-J, aunque el político no ha querido cerrarla aún por “superstición”. Sin embargo, Quintana tiene claro que va a salir vencedor en los comicios: “Solo se lo he pedido a Feijóo, porque va a ganar él”, espeta al ser preguntada por si ha invitado también a Pedro Sánchez.

Tras esta intensa temporada política, la presentadora asegura que se tomará unas vacaciones, aunque no tan largas como le gustaría, pues apenas podrá desconectar durante “cuatro o cinco días” antes de empezar a trabajar en los preparativos de TardeAR, su nuevo espacio en la franja vespertina.

Sobre este proyecto que arrancará en septiembre, Ana Rosa adelanta que no se parecerá al programa de las mañanas. “Yo hice las tardes hace más de 20 años y no voy a volver a hacer lo mismo, tampoco voy a hacer lo mismo que por la mañana”, advierte. A pesar de ello, prefiere centrarse en su despedida de El programa de Ana Rosa y no mirar mucho al futuro: “No quiero ni pensarlo. Cuando llegue ese puente, ya lo cruzaremos”, sentencia.

