Las tres ciudades de España donde más ha crecido el umbral de calor extremo en los últimos 60 años

Transeúntes fotografían el pasado 26 de junio un termómetro en Sevilla que marca 50 grados. (Eduardo Briones/Europa Press)

El calor de hoy en día es mayor que el de hace media década en España. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en eltiempo.es donde el que analizan la evolución de las temperaturas durante los meses más cálidos del año desde 1962 hasta 2022. En los últimos 60 años, la mayoría de las regiones de España han sufrido una subida media de las temperaturas de entre 0,5º hasta 3,5º.

Regiones en las que la temperatura ha bajado

Las dos únicas zonas en las que han descendido las temperaturas son Cádiz, con un 0,2º menos, y Alicate, con 0,7º menos. El meteorólogo Roberto Granda, ha explicado en el artículo que esto se puede deber a “la subida de temperaturas activa las brisas marinas con más eficiencia”, y estas rebajan las temperaturas en puntos costeros. ”La distribución de las anomalías cuadra en general con esta posibilidad. Allí donde las brisas marinas suelen tener relevancia (Málaga, Cádiz, Alicante, Valencia...) son algunas de las zonas que menos incremento experimentan”, añade.

Te puede interesar: Alerta por calor extremo en trece comunidades, con especial preocupación por Aragón, Cataluña y Baleares: temperaturas de hasta 43 grados

Regiones en las que la temperatura ha subido

Las zonas en las que más ha aumentado la temperatura máxima en los últimos 60 años son Tortosa (Tarragona), con 3,7 grados más; Madrid (Retiro), con un incremento de 3,6º; y Zamora que ha experimentado una subida de 3,2º. La subida ha sido de 3 grados, zonas de Navacerrada (Madrid), la estación de esquí de La Molina (Girona) y el Aeropuerto de Vigo.

¿Es el calor de siempre?

Al principio del artículo Granda hace referencia a “una frase muy recurrente y que no para de sonar es `este calor es el de toda la vida´. Sin embargo, ¿es esto verdad? ¿Es normal este calor en España?”. Y al final, y con los datos sobre la mesa, responde a su pregunta y a todos los que afirman que es el calor de siempre y que el cambio climático no está afectado al planeta y a su temperatura: “No, no es el calor de toda la vida: es mucho más calor del que vivieron nuestros padres y abuelos en cualquier década del pasado siglo”.

Seguir leyendo: