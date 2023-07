El último gran pelotazo de Florentino Pérez: “Se privatiza un espacio público contra el interés general”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (REUTERS/Benoit Tessier)

El último gran pelotazo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los empresarios más poderosos de este país, estará bajo tierra. Real Madrid Estadio SL, empresa constituida en septiembre de 2021, es el único licitador que se ha presentado para construir en calles aledañas al estadio madridista (que está siendo actualmente reformado) dos aparcamientos subterráneos que generarán importantes beneficios al club blanco. Al ser el único licitador se llevará la adjudicación de los dos parkings, cuya gestión el Ayuntamiento cede durante 40 años a cambio de un canon ridículo.

“Yo no sé si lo llamaría pelotazo, porque es un término que no me gusta mucho, pero sí es una privatización de un espacio público contra el interés general”, explica Antonio Giraldo, geógrafo y urbanista, y concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Durante este 40 años, está previsto, según la memoria económica del proyecto, que el Real Madrid facture 561 millones de euros (sin IVA) por gestionar estos dos aparcamientos, uno construido bajo el Paseo de la Castellana y otra bajo la calle Padre Damián.

Los dos parkings costarán 95 millones de euros, cuya construcción correrá a cambio del Real Madrid. El del Paseo de la Castellana ocupará 37.863 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas subterráneas, con un total de 1.229 plazas de aparcamiento, una plataforma para movilidad compartida de emisiones cero y una electrolinera. El de Padre Damián, de 32.976 metros cuadrados también con cuatro plantas subterráneas, tendrá 617 plazas de aparcamiento y un Centro de Distribución Urbana de mercancías de última milla, además de un aparcamiento para autobuses con 12 dársenas.

A cambio, el Real Madrid gestionará los dos aparcamientos durante 40 años y se llevará todo el dinero que generen. El grueso de los ingresos, 385 millones, procederán de la comercialización de determinadas plazas en una zona de muchas oficinas y negocios con restricciones al estacionamiento en superficie. Hay que tener en cuenta que ambos se construirán bajo calles cuyos aparcamientos están regulados por parquímetros.

Plano del aparcamiento del Paseo de la Castellana

Otra partida procederá de los ingresos recibidos (46,8 millones) por lo que pagaran los residentes que puedan alquilar una de las 547 plazas reservadas para los vecinos, entre 70 y 125 euros al mes. Los autobuses aportarán 20,9 millones más. Otros ingresos (10,2 millones) llegarán por el alquiler de plazas de la Plataforma de Movilidad Compartida de Emisiones Cero dedicada al ‘carsharing’, ‘motosharing’ y vehículos de movilidad personal (VMP).

El Real Madrid también podrá alquilar una explanada de 19.600 metros cuadrados, bautizada Plaza Castellana, para eventos que, en teoría, deben estar relacionados con la movilidad, aunque la licitación no ofrece demasiados detalles por lo que la interpretación podría ser muy abierta. Por este concepto el club blanco podrá ingresar otros 18 millones de euros. Y todo por un canon mínimo de 50.000 euros anuales para las arcas municipales.

Plano del aparcamiento de Padre Damián

Giraldo explica que este proyecto fue una petición expresa del Real Madrid en 2021 y que el Ayuntamiento de la capital (gobernado por PP y Ciudadanos) hizo un estudio para su viabilidad. Hasta ahí todo normal. “Hubo unas pequeñas correcciones de lo que se presentó originalmente a lo que finalmente ha sido aprobado”, explica Giraldo. En el concurso ya se estipulaba que el promotor privado de la idea, por el hecho de serlo, ya tenía puntos extras en el concurso que tuvo que poner en marcha el Consistorio. Como además no se ha presentado ninguna empresa más, solo el Real Madrid, la adjudicación es clara.

“Es verdad que el concurso estaba abierto, pero claro con las cifras y cantidades que se movían es cierto que muy pocas empresas podían presentarse”. Según Giraldo, se trata de suelo municipal, suelo público, que el ayuntamiento cede durante 40 años para que una empresa lo gestione y haga negocio de esto”. A cambio, esta empresa (el Real Madrid) paga un canon “ridículo” anual al Ayuntamiento, que aunque inicialmente era de 50.000 euros, “creo que finalmente se ha quedado en 200.000 euros”.

Otro modelo de ciudad

El PSOE municipal presentó alegaciones, ya que el canon estipulado no parecía acorde al volumen de negocio que se estaba previendo. “Lo que ha pasado es que el Ayuntamiento está privatizando una parte del suelo público durante un período de tiempo de 40 años para que una empresa privada haga un negocio bastante sustancial, con un canon bastante bajo en comparación a los beneficios. Esto es lo que nosotros siempre criticamos como modelo de ciudad, donde el suelo público se cede siempre a los inversores”.

Las obras que se están realizando en el Real Madrid

La pregunta es si esta zona de los aledaños del Bernabeú necesita dos aparcamientos. “No es una zona que tenga especiales problemas de aparcamiento, además está bastante bien conectada por el transporte público. Nuestro modelo de ciudad no es el atraer muchos más coches al centro sin intentar buscar alternativas en transporte público colectivo. El Santiago Bernabéu ya funcionaba antes sin estos parkings”. La siguiente pregunta es hipotética. Si el PSOE gobernara la ciudad, ¿hubiera aprobado este proyecto? “No”, sentencia Giraldo. “Tenemos que favorecer siempre el transporte público. Probablemente, se podría haber buscado alguna solución alternativa o a lo mejor una solución de gestión municipal, que nos gusta bastante más, un parking público con la gestión del ayuntamiento, es decir, que los beneficios redunden en la ciudad, eso sí que podría ser una alternativa”.

“A veces da la sensación de que la ciudad se hace para los intereses de los capitales y en segundo lugar, el de los ciudadanos. El interés general debe primar siempre. Esto es una privatización del espacio público, una privatización del espacio público contra el interés general”. Giraldo también duda de que a los 40 años, cuando termine la concesión, los dos aparcamientos reviertan al Ayuntamiento. “No es lo que ha pasado recientemente con otras concesiones”, como por ejemplo con el parking de la Plaza del Carmen.

Por último, Giraldo apunta que también presentaron alegaciones sobre el Centro de Distribución Urbana de mercancías que tendrá uno de los aparcamientos, “un lugar de área de descarga. Porque según el planeamiento urbano de la ciudad este centro logístico no tiene un uso compatible. Es un uso industrial. Y ahí lo están colando como si fuera un aparcamiento. Pero un aparcamiento no es un centro logístico. Lo vimos como una incompatibilidad”. ¿Qué pasó con la alegación? Se desestimó.

El proyecto también ha levantado las quejas de algunos vecinos de la zona, del distrito de Chamartín. Se han unido en una plataforma y ya se han manifestado en varias ocasiones. Pero no ha servido de nada. Denuncian que este proyecto no está avalado por una demanda real de movilidad y estacionamiento, y que responde exclusivamente a los intereses del Real Madrid.

