Mar Flores vuelve con el empresario mexicano Elías Sacal en su momento personal más complicado

No está siendo una etapa fácil para Mar Flores. Hace unos días se conocía que su hijo mayor, Carlo Costanzia, ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa agravada. A pesar de que la pena es inferior a dos años, todo apunta a que el joven actor tendrá que entrar en la cárcel al tener antecedentes previos y encontrarse cumpliendo una condena por delitos contra la seguridad vial que incluyen exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas y sin carnet de conducir.

Poco después la modelo rompía su silencio en el programa en el que colabora, Y ahora Sonsoles, donde visiblemente afecta asegura que confía “firmemente” en la inocencia de su hijo. Además, añadía que en este duro trance no le queda otra que “intentar estar segura y fuerte porque tengo otros cuatro hijos a los que quiero poder transmitir paz, serenidad y fortaleza”. “Tengo que seguir adelante” afirmaba.

En esta tormenta familiar Mar ha encontrado el mejor consuelo en el mexicano Elías Sacal, con quien se ha dado una nueva oportunidad. Tal y como desvela Diez Minutos en exclusiva, han retomado su relación más de un año después de la que parecía su ruptura definitiva.

Intentando evadirse del drama que está viviendo y de la tormenta mediática que se ha creado en torno a su hijo, la modelo ha viajado a la localidad francesa de Saint Tropez con su pareja, confirmando durante un romántico paseo por la ciudad gala que han decidido volver a probar suerte.

Mar y Elías se conocieron en 2016, después de que ella rompiera su matrimonio con Javier Merino, con quien llevaba casada 15 años y con quien tiene cuatro hijos. Desde entonces han mantenido una relación repleta de altibajos, rupturas y reconciliaciones, la última de ellas en abril de 2022. Una ruptura que la propia Mar confesaba que era la definitiva y tras la que revelaba que no pensaba en volver a enamorarse: “Ya toda la vida me voy a quedar sola”, aseguraba meses después de finalizar su historia de amor con el azteca. Sin embargo, la vida ha vuelto a unirlos y justo cuando ella más necesita apoyarse en su círculo más íntimo.

“Tonto útil”

Tras la defensa de su madre, Carlo Costanzia reaparecía en Espejo Público para contar su verdad sobre la sentencia que le condena y algunos aspectos muy duros de su infancia.

En el espacio presentado por Susanna Griso confirmó que está cumpliendo una “condena previa por haber conducido bajo los efectos del alcohol y de las drogas, y sin carnet”. “Voy con una pulsera telemática -la lleva en el tobillo y la ha enseñado- y tengo unos horarios en los que tengo que estar en casa. Me permiten salir a trabajar y estoy trabajando de pizzero”.

El actor ha relatado que conoció a su socio -al que ha acusado de haberle utilizado como un “tonto útil”- durante el rodaje de la serie Toy Boy ya que era la persona que alquilaba los coches de alta gama para la serie de Atresmedia. Según su versión, esta persona le utilizó para su propio beneficio y tendría pruebas que así lo demuestan.

“Tengo una grabación en la que Roberto admite que es el responsable de todo, el cabecilla, que yo no sabía nada y que me ha usado como imagen y reclamo público”, afirmó. Y añadía: “Me utiliza como el tonto útil de esta historia. No he sido el más listo del mundo”.

Por otro lado, Carlo también confesaba que había estado en un centro de rehabilitación y que lleva 8 años en terapia y está “completamente limpio”. Además narró que sufrió “bullying, acoso y abuso físico” en el colegio católico en el que estudió. “Me insultaban por mi madre, no podía salir al recreo y me tenía que quedar en clase. Y cuando salió la famosa portada de Interviú [de Mar Flores con Alessandro Lequio en la cama] me echaron del colegio”. Fue entonces cuando comenzó a ir a terapia, a los 6 años.

En estos momentos, y tras su nueva condena, Carlo no está en un buen momento psicológico. “Hay días que no me quiero levantar de la cama y me obligo a afrontar el mundo”, terminó diciendo, para después asegurar que luchará para demostrar su inocencia.

