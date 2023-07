Las palabras de Willy Hernangómez sobre el Barça que saltan al primer plano ante su posible llegada al equipo

Willy Hernangómez en una rueda de prensa con los Pelicans (Stephen Lew-USA TODAY Sports)

El próximo miércoles 12 de julio, a las 23:59 horas, expira el plazo para conocer el futuro de Willy Hernangómez. Todo apunta a que el interior madrileño volverá al baloncesto europeo de la mano del FC Barcelona, que hizo una oferta para hacerse con los servicios del jugador el pasado viernes. Sin embargo, el Real Madrid aún tiene la posibilidad de igualar esa proposición, al contar con los derechos del MVP del último Eurobasket. Aunque ese regreso al club blanco, donde se formó y en cuyo primer equipo compitió en los cursos 2012-2013 y 2015-2016, cada vez se presume más lejano: el tanteo pinta azulgrana.

El propio Hernangómez dejó caer que no le importaría jugar en el Barça a finales de mayo, en una entrevista que concedió al canal de televisión barcelonés Betevé. Sus declaraciones habían pasado desapercibidas hasta que no ha empezado a hablarse con fuerza de un posible fichaje por el máximo rival del Madrid, al que pertenecía justo antes de marcharse a la NBA. Como el tema está en boga en estos momentos, las palabras del hermano mayor de la saga han trascendido. Y lo seguirán haciendo en el caso de que finalmente pase a formar parte de la disciplina culé.

Willy Hernangómez en plena defensa (Andrew Wevers-USA TODAY Sports)

“No le cierro puertas a nada”

“Soy del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, pero, al final, yo quiero jugar. Yo quiero sentirme importante y luchar por títulos. Veremos dónde es, pero no le cierro puertas a nada”, confesó Willy Hernangómez hace unas semanas. “Es un equipo campeón, ganador. Al final, es un trabajo. Es una oportunidad y si se dan las circunstancias habría que pensárselo muchísimo. Por todas las circunstancias. Pero no le puedo cerrar las puertas a nada. Es imposible. Quiero competir, quiero jugar y quiero ganar”, añadió también.

“Es un reto y es una ilusión, para mí, el pensar en el futuro, en los nuevos retos. No he ganado una Euroliga. Es algo que lo tengo ahí, que quiero luchar por ella. Y que, bueno, no sé todavía dónde será el futuro que esté, pero sé que donde vaya lucharé por una Euroliga”, sentenció Hernangómez. A quien, se empieza a asegurar, podría acompañarle, en el Barça, su hermano Juancho.

Los hermanos Hernangómez tras ganar el pasado Eurobasket con España (REUTERS/Annegret Hilse)

Se da la circunstancia de que ambos, fundamentales en el último título europeo de la selección española, se han quedado sin oportunidades en la NBA en cuestión de meses. Juancho fue cortado por los Toronto Raptors el pasado 28 de febrero, mientras que los New Orleans Pelicans decidieron no seguir contando con Willy justo antes de que arrancase julio. Los hermanos Hernangómez volverán a coincidir con España a partir del 26 de julio para empezar a preparar el Mundial. Entonces, su futuro a nivel de clubes, salvo sorpresa, ya estará más que resuelto.

