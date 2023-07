Qué fue de Patricia Gaztañaga, la presentadora de ‘El diario de Patricia’ que lleva 7 años alejada de los medios de comunicación

Patricia Gaztañaga en una imagen de archivo. (Antena 3)

La televisión española ha tenido grandes programas a lo largo de su historia, de esos que no pasan de moda y que aunque ya no formen parte de la parrilla siguen presentes en la memoria de todos aquellos que lo disfrutaron. Uno de ellos es El diario de Patricia del que este 9 de julio se han cumplido 22 años de su estreno. Por él pasaron diferentes presentadores, pero Patricia Gaztañaga es la más icónica, no solo porque fue la primera, también porque es quien le prestó su nombre al espacio.

En YouTube todavía se pueden ver algunos de los episodios más clásicos. Imposible olvidar aquel momento en el que Patricia iba a darle la bienvenida a Fernanda, sufriendo un lapsus instantáneo y diciéndole finalmente: “Hola, Juan”. Si bien corrigió al momento, el ataque de risa ya estaba ahí y solo pudo pedir un pañuelo para secarse las lágrimas. “Estás guapísima”, salió al paso la invitada, que se tomó a bien la confusión.

También forma ya parte de la historia la visita de Víctor, el niño que decía que fumaba “para hacerse el chulo y para ligar” y que finalmente le prometía a la vasca que iba a dejarlo por ella: “Lo haré por tí Patricia, porque te quiero”.

Patricia Gaztañaga con dos invitados icónicos de 'El diario de Patricia'. (Antena 3)

Hasta julio de 2008, con un breve parón para ser madre, la vasca se encargó de dirigir este curioso talk show en el que las emociones fuertes estaban más que aseguradas en forma de risas, lágrimas o desmayos. Tal fue el éxito que vivió la comunicadora que se convirtió en uno de los rostros más queridos y aunque hoy día permanece alejada de la pequeña pantalla, sigue siendo un icono.

Tras despedirse del Diario, Patricia comenzó una nueva etapa cargada de nuevos retos profesionales como No es programa para viejos (Antena 3), Bodas cruzadas (Cuatro), El marco (Antena 3) o Cuestión de tiempo (TVE). Sin embargo, ninguno de ellos tuvo el mismo éxito y finalmente, en 2016, decidía alejarse del foco mediático para dedicarse a otras cuestiones.

Y así continúa siendo. Desde hace 7 años Patricia Gaztañaga no ha vuelto a los medios de comunicación y es que está centrada en su empresa de publicidad, un negocio que dirige y gestiona junto a su marido, Iñaki Solaun. Pero eso no significa que permanezca ajena a la actualidad pues la comunicadora es muy activa en las redes sociales, donde cuenta con casi nueve mil seguidores.

Con ellos no solo comparte recuerdos de El diario de Patricia, la etapa laboral más exitosa de su vida, también momentos de su vida personal. Patricia es madre de dos niñas, Begoña y Nikole, con quienes hace una gran cantidad de planes que no duda en mostrar a sus más fieles admiradores. Sus fans aprovechan también sus redes para pedirle, casi suplicarle, que regrese a televisión para presentar un nuevo Diario. Algo que, de momento, ella descarta totalmente.

