La emotiva propuesta de Isa Pantoja a Jorge Javier Vázquez en su último ‘Deluxe’: “Ha significado mucho para mí”

Isa Pantoja y Asraf Beno se han sentado este viernes en el Deluxe para contar todos los detalles de su boda, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. La hija de Isabel Pantoja, que ha protagonizado algunas de las entrevistas más recordadas del programa de Telecinco, se ha despedido así del formato, que emitirá su última entrega el 14 de julio, y no ha dudado en hacer una emotiva propuesta en directo a Jorge Javier Vázquez, que sigue apartado de los platós por motivos de salud.

Antes de esta aparición televisiva, el novio de Isa protagonizó una entrevista en la que dejó claro que Manuel Cortés no estará invitado a su enlace. “A Manuel tengo claro que no. Lo de Alma tendría que pensármelo. A Manuel no, porque ha querido hacer daño a la relación, se ha metido con la relación, ha dicho que estoy con Isa por interés. Si fuera por mí no les invitaría. Si es por hacer feliz a Isa, sí”, ha sentenciado en Lecturas.

En el espacio de La Fábrica de la Tele, Isa ha desvelado otro de los invitados con los que ha habido conflicto. Y es que la joven ha intentado que su hermano, Kiko Rivera, fuera el padrino de la boda, pero finalmente no ha sido posible debido a la mala relación que existe entre ellos. “Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora, estoy supercontenta. La boda se ha pospuesto varias veces por otros motivos, por terceros siempre y nunca por algo nuestro”, expresaba.

Era entonces cuando Isa revelaba a María Patiño en quién ha pensado para llevarla del brazo al altar. La hija de la tonadillera dudó si revelar el nombre elegido, ya que no ha podido comunicárselo aún a la persona, pero finalmente anunciaba que le gustaría que Jorge Javier Vázquez fuera su padrino en la boda. “Cuando me preguntaron quién me gustaría que fuese mi padrino pensé en Jorge porque para mí ha sido como mi padrino televisivo. Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí y para mí eso ha significado muchísimo”, confesó.

Isa ha alabado la valentía del catalán a la hora de posicionarse en sus conflictos familiares: “Muchas veces, cuando han pasado cosas familiares, no se ha achantado como han hecho otras personas. Al contrario, si ha tenido que decir las cosas, las ha dicho”, aseveraba.

Isa y Asraf han confirmado, además, que entre su lista de invitados estarán los nombres de Anabel Pantoja o Dulce Lapiedra, aunque sin duda la gran incógnita es si Isabel Pantoja acudirá al enlace pese a la mala relación con su yerno y a su encierro en Cantora. Lo que sí ha confirmado la pareja es que la tonadillera recibirá la invitación a su boda.

