‘El Grand Prix del Verano’ regresa con sus pruebas míticas, nuevos juegos y una renovada vaquilla para cumplir con la ley

Ramón García, en la presentación de 'El Grand Prix del Verano'. (RTVE)

El Grand Prix del Verano regresa muy pronto a TVE con una renovada versión de la que se acaban de desvelar todos los detalles. La cadena pública ha celebrado este miércoles 5 de julio una rueda de prensa en la que se han explicado algunas de las novedades del programa, que volverá a estar presentado por Ramón García, en esta ocasión junto a la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini.

“El Grand Prix va cosido a la vida de cada uno. Cada temporada ha sido una parte de nuestras vidas”, ha declarado ‘Ramontxu’ en la presentación, a la que ha acudido Infobae España. El de Bilbao asegura que el programa tratará de mantener “el equilibrio entre la memoria histórica y la novedad”.

Buen ejemplo de esa renovación respetando la esencia del programa es la mítica vaquilla, que se ha dado un ‘lavado de cara’ en el logo y seguirá formando parte del programa, aunque de una forma muy distinta para cumplir con la nueva ley de bienestar animal, aunque realmente esta norma entrará en vigor en septiembre. “El Grand Prix era el programa de la vaquilla y yo era ‘Ramontxu el de la vaquilla’, no podíamos quitarla”, asevera el presentador.

Por este motivo, la mascota del programa ya no será un animal real, sino una musculada vaquilla ‘humana’ que jugará un papel que puede ser determinante en los juegos, pues su función será la de molestar a uno de los equipos cuando el alcalde del pueblo rival recurra al comodín.

Este no será el único ‘animal’ que participe en el concurso, pues otra de las novedades es la temida presencia del Dinosaurio Niko, que estará en las gymkanas y en alguno de los juegos molestando a los jugadores. Además, interactuará con los presentadores y se convertirá en dragón en algunas pruebas.

El papel de cada presentador

Wilbur, Cristinini, Michelle Calvó y Ramón García, en la presentación de 'El Grand Prix del Verano'. (RTVE)

Ramón García ejercerá como maestro de ceremonias del que ha sido uno de los programas más importantes de su carrera televisiva. El comunicador nunca ha ocultado sus ganas de que vuelva este formato y ha trabajado junto a la productora para poder hacer realidad su regreso. “Una de las razones por las que he vuelto al Grand Prix es para que mis hijas vean a su padre divertirse haciendo esto”, ha confesado sin poder contener las lágrimas.

Cristinini será la experta en juegos y los retransmitirá desde su cabina de gamer contando curiosidades, aficiones… Además, conectará el programa con el público joven hablando de las redes sociales. Según ha señalado, vive este proyecto “con mucha ilusión. Somos niñas que hemos crecido con el Grand Prix viéndolo en familia, que lo veníamos pidiendo… estar aquí ahora y ver a Ramón en carne y hueso… nos lo pasaremos genial. Mi yo más niña nace de nuevo y quiero que eso se transmita”.

Michelle, por su parte, será la ‘Embajadora de los Pueblos’ y estará con los alcaldes y padrinos. Será la experta de las localidades y se acercará a las gradas para hablar con los participantes: “Estaré con ellos viviendo sus emociones y nervios. Y también dando a conocer al público historias que van a emocionar bastante”, ha contado.

Junto a ellas, Wilbur, que será el encargado de mostrar la mecánica de las pruebas de una forma muy diferente: en tono cómico y mediante acrobacias. Además, tendrá un objetivo: encontrar su propio pueblo. Según ha explicado, es “fan desde pequeño, me encantaba el Grand Prix. Lo he visto con mis padres y mi ilusión es poder concursar, pero no tengo pueblo. Haré las pruebas, me dejaré fluir…”

Las pruebas

Ramón García, con la nueva vaquilla de 'El Grand Prix del Verano'. (RTVE)

Los juegos míticos estarán muy presentes en el programa: ‘Troncos Locos’, los Bolos (ahora ‘Superbolos’), ‘El Diccionario’, ‘La Patata Caliente’ y ‘Baloncesto en Pañales’.

Entre las novedades, una rampa que se utilizará en dos alturas para jugar a ‘La Guardería’ y ‘Escala como Puedas’, dos gymkanas en las que estará presente el Dinosaurio; una plataforma giratoria para ‘Alicia en el País de las Caidillas’; ‘Los Ki-monos’, una gymkana aérea encima de la piscina; ventiladores gigantes en el ‘Perrito Piloto’ y, por último, si alguien echa de menos ‘Las Manos’… volverán en forma de pingüinos.

En esta edición participarán ocho pueblos que se enfrentarán de dos en dos en cuatro programas eliminatorios, donde los cuatro mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final. Las localidades participantes, en orden alfabético, serán Aguilar de Campoo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

