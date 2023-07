Los errores de Ferrari que impidieron el podio de Carlos Sainz: “Me ha penalizado trabajar en equipo”

Carlos Sainz durante la carrera del GP de Austria (REUTERS).

Carlos Sainz tiene el rival en casa. La temporada aún no ha llegado a su ecuador, restan más de la mitad de las carreras por disputarse y aún hay tiempo para revertir la situación, pero Ferrari deberá mejorar su toma decisiones. El último ejemplo de ello se vivió en Austria. Sainz estuvo más cerca que nunca de subirse al podio por primera vez este año y cortar así su racha de ocho carreras sin tocar metal, la peor desde que es piloto de Ferrari, pero la escudería italiana se pegó un tiro en el pie.

“No estoy muy contento, creo que había ritmo de carrera para mucho más que acabar cuarto. Haber aguantado detrás de Charles al principio, que se me comprometiese después con un pit stop detrás suyo, perder posiciones que luego he tenido que remontar, también tuve sanción por límites de pista. He jugado en equipo y no entiendo que se me penalizara. La situación no es la que esperaba”, explicó al final de carrera.

“No ataques por ahora”

Sainz partía desde la tercera plaza, mientras que su compañero de equipo segundo. Las posiciones se respetaron en los primeros metros sin mayores contratiempos ni polémicas. Hasta que, pasadas las primeras vueltas, Sainz evidenció que tenía más ritmo que Leclerc. Las vueltas se sucedían con el español pegado al alerón trasero del monegasco y Verstappen metiendo más terreno sin oposición alguna. Fue en ese momento cuando desde el muro le dijeron “Si tienes más ritmo, háznoslo saber”. A lo que Sainz respondió de forma contundente “¿De verdad hace falta que lo diga? Pero no importó, se hizo el silencio hasts que más tarde le comunicaron la decisión del equipo “no ataques por ahora”. Mensaje que frenó al español y sirvió a Verstappen para escaparse con total tranquilidad.