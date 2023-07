Junqueras: “Nadie hizo tantos independentistas como Rajoy y nadie hará tantos como Feijóo y Abascal. Cualquier amenaza conlleva oportunidades”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, este martes en RNE.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, sonríe cuando Josep Cuní (director de 24 Horas en RNE) le pregunta si a su partido le favorece un gobierno de PP y Vox tras las elecciones generales del 23 de julio. Cuní solo ha reaccionado a una trascendente declaración del dirigente segundos antes: “Nadie hizo tantos independentistas como Mariano Rajoy y probablemente nadie hará tantos como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal”. (...) Cualquier amenaza conlleva oportunidades”.

“En consecuencia -recoge el veterano periodista-, a ustedes les interesaría un gobierno PP-Vox, por lo que acaba de establecer aquí”. “No necesariamente esta es la conclusión de lo que acabo de decir”, responde Junqueras. “Deducir -continúa-, se pueden deducir muchas cosas... También esto. Esto no significa que lo prefiramos; significa que si se produce, trataremos de administrar las circunstancias del mejor modo posible. Nosotros queremos lo mejor para la sociedad catalana y española”.

A Cuní tampoco se le escapa la última afirmación e interrumpe a Junqueras: “Perdone... ¿A ustedes les preocupa la sociedad española o solo la catalana?” El líder independentista no titubea y asegura que quiere “lo mejor para todos”, que hay “muchos lazos y vínculos” y que trabaja “por la democracia y los derechos sociales” allí donde estén en juego. En este sentido, aboga “por la unidad no solo del independentismo, sino de los demócratas” frente a la amenaza de “una derecha cada vez más extrema”.

Delito de sedición

En la entrevista, Junqueras, que cumplió cerca de tres años y ocho meses en prisión por el referéndum ilegal de octubre de 2017 en Cataluña, valora como “muy normal” que Núñez Feijóo incluya en su programa electoral, presentado horas antes, la rehabilitación del delito de sedición en el Código Penal: “Me parece muy normal que el PP quiera imponer delitos decimonónicos, muy en sintonía con sus propuestas habituales. No existe en ningún código penal europeo”.

Eso sí, al líder independentista, o eso dice, ni le “preocupaba” entonces -antes de ser derogado por el Gobierno de Pedro Sánchez- ni le “preocupa ahora” ante la posibilidad de que regrese el delito. El procés, proclama, no ha terminado: “La causa democrática que implica que la sociedad catalana pueda decidir sobre su futuro no se acaba nunca. (...) Hasta que la democracia no se ejerza, la causa sigue perfectamente vigente”, sentencia.

Preguntado por el expresident Carles Puigdemont, su exvicepresidente zanja que la “relación personal es muy buena con todo el mundo”, sin entrar en detalles, y que “en cualquier caso, es absolutamente injusto que alguien sea perseguido por hacer algo que no es delito”, como a su juicio es poner urnas sin autorización en centros de votación para decidir la independencia de Cataluña.

