Los datos de okupación en España que desmienten la lona de Desokupa

Lona de Desokupa en la calle Atocha de Madrid.

Hace unos días, Madrid se despertó con una nueva lona reinando la fachada de unos de sus edificios. Se trataba de un cartel colocado en la calle Atocha por Desokupa, la empresa de desahucios extrajudiciales. En ella aparecen los rostros de del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del fundador de la marca, Daniel Esteve, en la que se puede leer ‘Tú a Marruecos, ¡Desokupa a La Moncloa!’. De fondo, un Falcon. Sin embargo, los datos registrados tanto en el año 2022 como en el primer trimestre de 2023 desmienten este cartel, ya que las okupaciones ilegales han descendido en estos dos periodos.

Durante el año 2022, la okupación se redujo en España en comparación con el ejercicio anterior. Según los datos del Ministerio del interior, durante dicho año se registraron un total de 16.726 denuncias, mientras que en el año 2021 se notificaron 17.274 denuncias por okupación ilegal de viviendas, lo que supone una diferencia del 3,2%. Unos datos que suponen un cambio, dado que desde el año 2017 hasta el 2021 se ha mantenido una tendencia al alza, llegando a alcanzar su pico más alto en durante ese 2021. Y no solo eso, sino que además esta reducción de los datos se ha mantenido también durante el primer trimestre de 2023.

Te puede interesar: El Gobierno lanza un plan para combatir delitos de odio como el de la lona de Desokupa

En esta primera parte del año, las infracciones penales por okupaciones de viviendas han descendido un 11% respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, el Ministerio del Interior, capitaneado por Fernando Grande-Marlaska, ha contabilizado un total de 3.898 infracciones por este tipo de delitos hasta el 31 de marzo, mientras que en ese periodo del 2022 de registraron 4.385 casos.

Te puede interesar: Pedro Sánchez, en ‘El programa de Ana Rosa’: “No tienen nada contra mí. Yo soy un político limpio”

Respecto a los datos por comunidades, Cataluña continúa estando a la cabeza como la región con mayor número de okupaciones con un total de 1.673 casos. Muy por encima del territorio que se sitúan en segundo lugar, que es Andalucía con 594 okupaciones. Le sigue la Comunidad Valenciana con 420; Madrid con 396; Castilla-La Mancha con 161; Canarias con 148 casos; Murcia donde se han registrado 123 o Baleares con 111.

PSOE denuncia la “lona del odio”

El Partido Socialista ha denunciado ante la Junta Electoral Central la lona instalada por la empresa Desokupa. Y no solo eso, ya que además la formación tiene previsto presentar una denuncia por la vía penal contra dicha lona al considerar que el odio no puede ser protagonista de la campaña electoral. Aunque esta no es la única medida que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este tipo de situaciones.

Durante este martes, el Consejo de Ministro ha aprobado un marco estratégico contra el Racismo y la Xenofobia. Esta medida consiste en una serie de recomendaciones y compromisos internacionales. Desde el Gobierno han destacado que este marco resulta “más necesario que nunca a la vista de algunos discursos políticos e incluso públicos”. El hecho de que hayan aprobado este plan coincidiendo con la colocación de la lona de Desokupa es casual, dado que el proyecto lleva más de un año desarrollándose.

Seguir leyendo: