El PP presenta un programa de 365 medidas: actualizará el SMI, aprobará una nueva ley trans e implantará una EBAU común

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación del programa del PP en Casa de América (Fotos: Tarek)

El Partido Popular ha presentado este martes su programa electoral para el 23J. Lo ha hecho Alberto Núñez Feijóo en el auditorio de Casa de América con la presencia de decenas de dirigentes del partido. Allí ha establecido una serie de prioridades para el partido, que pretende ganar las elecciones generales no para “anular completamente a nadie” sino para que el “sectarismo y los egos” se vayan con el “actual presidente y el actual gobierno”.

Te puede interesar: PP y Vox se vuelven a enredar en Murcia: 72 horas para un acuerdo para la investidura de López Miras

En este sentido, ha adelantado que sus medidas no se basarán en el “revanchismo” ni en la venganza. En este sentido, el programa electoral del PP incluye una actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en el marco del diálogo social”, involucrando a sindicatos y a empresarios, reformará la Constitución para eliminar el término “disminuidos”, y no habla de la derogación de la reforma laboral. Sin embargo, al inicio de la legislatura, el programa incluye una “profunda revisión” de la situación real de las cuentas públicas, los compromisos de gasto adquiridos por el actual Gobierno y las obligaciones pendientes.

“Estamos dispuestos a pasar página, recuperar el sosiego y dejar atrás líos y sobresaltos”, ha dicho Feijóo, que ha establecido los tres principios en los que se regirá el PP si alcanza La Moncloa: la gobernabilidad no dependerá del independentismo, el voto de Bildu no servirá para gobernar en ningún lugar, y la mayoría tendrá la “obligación” de escuchar a la minoría, “en democracia la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría”, ha aseverado.

Se ha comprometido a volverse a encontrar “con el PSOE que fue” y que el “sanchismo ha anulado”, para alcanzar grandes “pactos de estado” con los agentes sociales y con los partidos. En este sentido, ha fijado siete desafíos: blindar la sanidad pública para las próximas generaciones; alcanzar un pacto estable por la calidad educativa; que los jóvenes vivan mejor que los padres; aprovechar los fondos europeos; abogar por la productividad; responder a la “tragedia demográfica” y afrontar el “reto de la conciliación” y velar por el medio ambiente, priorizando la política de agua.

“Quiero que los grandes retos de Estado llevan a grandes reformas de Estado y se conviertan en grandes pactos de Estado”, ha precisado.

Además, ha señalado que su gobierno no señalará a nadie, ni a empresarios, ni a periodistas, ni a jueces. “No comparto insultar a Amancio Ortega, pero no le pagaré el cine con los impuestos de los ciudadanos; no insultaré a Juan Roig, pero no le pagaré el tren de Cercanías; no insultaré a ningún futbolista que gane millones de euros, pero no lo voy a pagar 20.000 euros para empezar un negocio”, ha asegurado.

También ha lanzado un órdago a Vox, asegurando que en su Consejo de Ministros solo habrá miembros que acrediten “preparación” y que no sean sectarias. “Que nadie cuente conmigo para otorgar responsabilidades, quien nunca ha demostrado nada”, ha afirmado. También ha rechazado hacer nombramientos a quien se muestre contrario a la Unión Europea, a la guerra de Ucrania o a la defensa de la soberanía nacional.

Seguir leyendo: