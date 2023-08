El pueblo español que tiene el río subterráneo navegable más largo de Europa

El paraje subterráneo que ofrece es único en el continente y se ubica bajo un poblado prehistórico

España cuenta con una gran variedad hidrográfica representada por sus 34 ríos principales. Estos son una parte valiosa de su patrimonio natural, pues dan lugar a multitud de parajes y paisajes que ensalzan el valor de nuestra tierra. Sin embargo, son muchas las cuevas subterráneas que también contribuyen de una forma diferente, ofreciendo otras perspectivas y atractivos.

En este sentido somos toda una referencia en Europa, pues España cuenta con el río subterráneo navegable más largo del continente. Entre cuevas y grabados prehistóricos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este caudal ha esculpido un paisaje subterráneo durante miles de años. Se trata de las Coves de Sant Josep, que ubicadas en la localidad de La Vall d’Uixó, conforman un rincón mágico en la provincia de Castellón.

Un paseo a pie o en kayak

Este increíble paraje subterráneo se puede visitar durante todo el año gracias a su temperatura constante de 20°C. Así, se puede disfrutar de él a través de un paseo a pie, en barca o kayak. El espacio es tan impresionante que incluso se realizan conciertos y otros eventos en fechas como Navidad o Halloween. La visita incluye un tramo en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros, con una duración aproximada de 40 minutos.

Justo encima de él se encuentra la otra joya de La Vall d’Uixó, el yacimiento arqueológico de Sant Josep. Se trata de un poblado que alberga vestigios excavados, que se corresponden con diferentes etapas de ocupación. La de época ibérica es la más importante (siglo VI a. C. - II a. C), aunque también se han encontrado evidencias de ocupación tardorromana (siglo IV-V d. C), musulmana e incluso medieval.

Coves de Sant Josep en Castellón (Comunidad Valencia).

Otros puntos de interés

Más allá de las impresionantes cuevas y el yacimiento arqueológico, La Vall d’Uixó esconde otros atractivos turísticos. Uno de ellos es el Museo Municipal de la Vall d’Uixó, una muy buena opción para conocer la cultura y la historia de la villa. También destaca la Senda XYZ, un cinturón defensivo construido en 1938 que unía Cuenca con Almenara y que conserva trincheras, cinturones defensivos y otras construcciones bélicas que forman parte de nuestra historia.

Uno se puede ir sin acercarse a los acueductos de San José y la Alcudia, punto de acceso al casco urbano del pueblo. En él sobresale el Mercado Municipal, el cual constituye un verdadero museo de arte contemporáneo. A su vez, la iglesia del Santo Ángel Custodio y la de Nuestra Señora de la Asunción son otros de los monumentos imprescindibles.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Vall d'Uixó, Castellón (Comunidad Valenciana).

Los tipos de entrada

Para disfrutar de las Coves de Sant Josep se debe reservar con antelación en su página web (covesdesantjosep.sacatuentrada.es). Cuenta con cuatro tipos diferente de entradas que tienen las siguientes condiciones:

Las Coves de Sant Josep . Este pase es el mencionado anteriormente y tiene un coste de 14 €, siendo la reducida de 10 € para personas con discapacidad, jubilados y estudiantes.

Espeleokayak en Coves de Sant Josep . Esta actividad permite descubrir las cuevas en un kayak. Tiene una tarifa única de 40 € y una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos.

Poblado Íbero de San Josep . En la visita se puede conocer el poblado íbero de la mano de un guía turístico. Tiene una duración de 1 hora aproximadamente y un coste de 3 €.

Visita de arte rupestre y poblado de Sant Josep. Permite contemplar las pinturas, grabados y otros hallazgos prehistóricos del embarcadero de les Coves de Sant Josep. Tiene una duración de alrededor de 2 horas y un precio de 3 €.

Cómo llegar

Desde Valencia, el viaje tiene una duración aproximada de 45 minutos por las carreteras V-21 y A-7. Por su parte, desde Castellón de la Plana, el trayecto es de alrededor de 30 minutos por vía N-340.

