Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG en mitad del ‘caso Mbappé': “Es un gran proyecto, cuento con todos los jugadores que tienen contrato”

El PSG ya tiene capitán del barco: Luis Enrique. Ha sido presentado este miércoles con más de horas de retraso debido a la demora del vuelo de Nasser Al Khelaïfi con destino París. Sustituye a Galtier, destituido este mismo miércoles, como técnico del Paris Saint-Germain. El exseleccionador español, fuertemente vinculado con el Atlético de Madrid cuando Simeone atravesaba su momento más cuestionado, liderará la nueva era del PSG. ”Estoy encantado de ser el entrenador del PSG, con ganas de hablar un nuevo idioma en un país y en una ciudad maravillosa. Desde el primer día que nos reunimos con Luis Campos y el presidente fue todo muy fácil. En menos de cinco minutos ya estábamos hablando de las cosas que se podían hacer”, apunta Luis Enrique en rueda de prensa

La oficialización de Luis Enrique como técnico de la entidad gala se produce en medio del ‘caso Mbappé'. El delantero debe resolver su futuro. Tras comunicar al club que no renovará para 2025, el PSG le ha lanzado un órdago: o renueva o se marcha este verano. “Cuando he firmado el contrato aún habían cosas abiertas. Todo puede pasar. Es un caso que llevaremos en privado. El proyecto y lo que me ofrecen es algo que está a la altura y al alcance de muy pocos. Creo que que casa muy bien con lo que es mi idea de fútbol de ataque, fútbol divertido para el aficionado y que consigue buenos resultados”, afirma el ya exseleccionador español.

Un campeón de Champions, para afrontar la reconstrucción

La marcada personalidad de Luis Enrique puede ser clave para ajustar un vestuario dividido y que no parece tener una unión coral como equipo, algo que le ha pasado factura los últimos años. Desde que finalizó la temporada, numerosos entrenadores han sido realacionados con el club parisino. Desde Motta, hasta Mourinho pasando por un Nagelsmann que se postulaba como uno de los principales favoritos. Sin embargo, las negociaciones con el alemán no llegaron a buen puerto.

Ha quedado claro que con ganar la Ligue 1 no vale en el PSG. La directiva del club lleva una década realizando grandes desembolsos económicos y enlazando técnicos cuyo tiempo de trabajo es muy reducido. Si no conquistan la Champions, competición que tiene el PSG entre ceja y ceja, las opciones de ser destituido se multiplican. Con la llegada de Luis Enrique, el club galo ficha experiencia ganadora en el máximo torneo europeo a nivel de clubes. Hace ocho años levantó la Orejona como técnico del Barça y en París buscan reeditar ese momento pero con la elástica gala.

Antes que Luis Enrique, por la capital francesa intentaron lograrlo Ancelotti, Laurent Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino y Galtier. Todos sin éxito. Además del mencionado gran reto, el español deberá unir un vestuario fraccionado y sentar las bases de un nuevo proyecto tras la salidas de Messi, Sergio Ramos. “Son jugadores cuyos contratos expiraron antes de negociar con el PSG. Estamos trabajando fuerte, podéis ver las inversiones en los últimos años y solo puedo hablar cosas positivas”, afirma

