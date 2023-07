Así son el presente y el futuro que planea el Festival Mad Cool: Madonna, Beyoncé y una fuerte apuesta por el transporte público

El festival madrileño Mad Cool (EFE / Victor Lerena/Archivo)

El Festival Mad Cool 2023 arranca una nueva etapa este jueves en un recinto a estrenar capaz de acoger a 70.000 personas cada día que pondrá la vista en la sostenibilidad (“Apostamos por el transporte público”, insisten desde la organización) y una lista de gigantes sobre el escenario nunca antes vistos en este formato.

En un encuentro con unos pocos medios, la dirección del festival ha querido avanzar algunos de los puntos centrales de lo que será no solo esta sexta edición, sino las futuras entregas del que aspira a perpetuarse como el gran festival madrileño y uno de los grandes de España.

12 millones en obras

Las obras de ampliación de IFEMA y el consecuente recorte de superficie para la celebración de Mad Cool empujaron a sus responsables a buscar y mudarse de la que fue su casa (alquilada) durante tres años en el norte de la ciudad a la zona sur.

En el distrito de Villaverde, en el límite marcado por la M-45 y el desarrollo de Getafe Norte, se situarán los 185.000 metros cuadrados (85.000 más) del nuevo festival, en lo que era un trigal ahora completamente llano que ha requerido una inversión de doce millones de euros de acondicionamiento.

El nuevo espacio Mad Cool en Villaverde.

El aforo diario se ha limitado en esta edición a unas 70.000 personas, cifra que podría aumentar a 80.000 en años venideros. Una tercera parte serán extranjeros venidos de países como Reino Unido, el más numeroso, pero también de otros más remotos como Canadá o México.

Con una planta más cuadrada, serán ocho los escenarios en el que se ha dado en bautizar como Nuevo Recinto de Festivales de Madrid, un proyecto que pretende dinamizar gracias a la música esta zona humilde. Además de Mad Cool, está previsto que en los próximos meses acoja otras iniciativas como el concierto de Harry Styles del 14 de julio, con un aforo de 65.000 personas.

Se informa asimismo que la oferta se ampliará a partir de 2024 con la primera edición de Mad Cool Sunset (la de 2022 hubo de cancelarse por la repentina baja de Rage Against The Machine). No tendría lugar en septiembre, “sino en la semana de antes o en la de después de Mad Cool”, revelan.

Ubicación estratégica

La existencia de dos líneas de cercanías y otras dos de metro a unos 15-20 minutos a pie (“Menos de lo que había antes desde la estación de Campo de las Naciones”, subrayan) ha sido fundamental en la elección del terreno, afirman.

“Incluso se barajaron opciones metro aún más cerca, pero la logística ha demostrado que si está situado a menos de 1 kilómetro se pueden crear embotellamientos en los accesos”, justifica la organización.

Destacan que el propio Mad Cool asumirá el coste extroardinario de mantener la línea 3 abierta más allá de su cierre habitual, de uso gratuito para los asistentes del festival y con paradas directas hasta las 4 de la madrugada en Legazpi, Embajadores y Sol.

Tras la polémica de 2021, esta vez Uber desaparece como patrocinador oficial y no contará con un punto privilegiado para la recogida de pasajeros. “Es más, en esta ocasión está más cerca la parada de taxis que la de los VTC”, apuntan.

Asimismo se dispondrán circuitos bien marcados desde las paradas de transporte público hasta el acceso al recinto con señalética del festival, cuya vigilancia será reforzada en una zona en los que los niveles de seguridad suelen ponerse en entredicho.

Por último, no habrá aparcamiento propio, como dejó de haberlo en las dos últimas ediciones en IFEMA. “Apostamos porque el público venga en transporte público”, insisten, tras negar las informaciones de que en su propuesta a las autoridades se citaban las plazas de aparcamiento que admitía el entorno del nuevo recinto, según un modelo basado sobre todo en el uso de vehículo privado.

Detalles pendientes

Habrá noria en Mad Cool 2023, aseguran sobre el que se ha convertido en uno de los emblemas estéticos de esta cita, así como césped artificial en casi toda su superficie (en su mayoría nuevo, aunque una parte se ha tenido que recuperar del usado hasta ahora).

Lo que no ha dado tiempo a adecuar es, por un lado, el soterramiento de la línea de alta tensión que cruza el recinto, obras que se acometerán a las puertas del próximo otoño. Para esta edición y para evitar percances, esta no conducirá electricidad.

La producción no será completa, previenen ante el nivel de detalle de esta próxima convocatoria, para la que por ejemplo tampoco se han podido plantar las palmeras que a partir de 2024 sí crecerán allí en cuanto otro de los símbolos del festival madrileño.

Madonna y Beyoncé, ¿en un futuro cartel?

No ha sido un año fácil para fichar cabezas de cartel, especialmente mujeres, reconoce la dirección, que ha confesado algunos de los nombres que cada año manejan en su “carta a los Reyes Magos” como posible parte de su oferta.

Además de Rosalía y Arctic Monkeys, que finalmente recalaron o recalarán en otros marcos musicales, Madonna y Beyoncé fueron algunos de los nombres que barajaron para esta edición y que permanecen en su punto de mira para el futuro, junto al de otras estrellas como Bruce Springsteen.

AME5769. MADRID (ESPAÑA), 10/06/2023.- La cantante española Rosalía se presenta en el Festival Primavera Sound, hoy en Madrid (España). EFE/ Kiko Huesca

Lo que sigue sin contemplarse desde la cúpula de Mad Cool es el fichaje de un artista abanderado del urbano latino como es J Balvin, que ya visitó Primavera Sound Barcelona hace unos años y ha sido cabeza de cartel en el primer Puro Latino de la ciudad este mismo fin de semana.

“No casa con el alma de Mad Cool”, alegan desde esta cita que recuerda que nació muy apegada al rock más mayoritario antes de abrirse a otros estilos, entre los que seguiría sin tener cabida ni el reguetón ni sus derivados, “pero sí el K-Pop”, añaden.

Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Lil Nax X, Robbie Williams, The Offspring, The Black Keys, Mumford and Sons, Queens of The Stone Age, Ava Max, Liam Gallagher, The Prodigy y Years & Years serán algunas de las grandes bazas de la edición que arrancará este jueves.

(Información elaborada por EFE)

