Julieta Venegas: “Cuando Tainy me llamó para colaborar con Bad Bunny estaba en pantuflas en mi casa”

Julieta Venegas (California, 1970) se ríe al escuchar que algunas de sus canciones son capaces de levantar un karaoke en trance y en decadencia. “Son muy divertidos”, dice sobre los espacios que albergan a los corazones rotos y a los recién reparados. La artista mexicana atiende a Infobae España para promocionar su gira de festivales por España, que incluye una actuación el próximo viernes en Río Babel. “Madrid es siempre divertido, me encanta ir y si es para tocar, mejor todavía”, indica emocionada en la videollamada.

Con una trayectoria musical de casi tres décadas, la cantante lanzó Tu Historia, su último álbum de estudio, el pasado noviembre. Su bagaje le permite experimentar “lo que estoy viviendo sin que sea una cosa esclavizante”, pues lejos quedan esas giras de “59.900 showadscris” en las que el artista era un nómada más.

Toda la vida, un día de Silvia Pérez Cruz y El diablo en el cuerpo de Álex Anwandter son los discos que Venegas ha escuchado recientemente, pero durante toda la entrevista demuestra que la idea de adscribirse a un único género no es santo de su devoción. Ya sea colaborando con Bad Bunny o mostrando su admiración por Peso Pluma, el nuevo fenómeno de las listas de éxitos, la mexicana confirma la noción universal de que “la música expresa algo que no podemos explicar”.

¿Notas el calor y el cariño del público español?

Sí, totalmente. Es un público muy divertido. En Madrid nunca se callan. Gritan y gritan y gritan todo el rato. Les gusta mucho la música, les gusta salir y les gusta beber. Son un público genial.

¿Cómo describirías tu trayectoria como artista? ¿Cambiarías algo del pasado?

Yo no suelo mirar atrás, para mí está bueno no tachar todo, pero sí creo en el momento, en lo que estoy haciendo ahora, en esa canción que estoy escribiendo. Eso es lo que me atrae. Me parece que la música es algo constante, una vez que la hiciste pasa a ser otra cosa. Si hago un disco, no lo vuelvo a escuchar, no me interesa, tengo ganas de empezar otra cosa. Hacer un álbum es como construir una casa, empiezas con las canciones y de ahí pasas a algo más, es muy lindo. Ahorita estoy con esta gira y me gusta mucho también poder dedicarme a ella, no es una gira enloquecida de 59.900 shows, es tranquila. Estamos en España, luego en México, luego en Estados Unidos. Siento que es muy lindo poder trabajar así, para mí por lo menos, porque me da espacio para pensar y para vivir lo que estoy viviendo sin que sea una cosa esclavizante.

“Tengo una hija de 12 años y no me da para dejarla, irme de gira y volver. Yo ya he estado todo el día de gira, pero ‘ahorita’ no estoy en ese momento. Esas cosas se van eligiendo”

Empleas el término esclavizante. Rosalía habló hace poco de “la vida triste del artista” después de llevar más de un año y medio de gira con ‘Motomami’. ¿Tienen los músicos actuales que estar todo el rato presentes, dando conciertos, sacando música...? ¿Se les exige demasiado?

No estoy opinando de nadie, estoy hablando de lo que yo he hecho antes. No tengo opinión sobre cómo el resto de artistas trabaja. Cada quién elige qué quiere hacer y en qué momento de su carrera está. Yo tengo una hija de 12 años y no me da para dejarla aquí un año, irme de gira y volver. Creo que esas cosas se van eligiendo. Yo ya he estado todo el día de gira, pero ahorita no estoy en ese momento. Tampoco es una queja hacia lo que hice antes, porque gracias a eso ahora puedo ahora hacer las cosas de otra manera.

¿Consideras que la industria musical ha cambiado con respecto a tus inicios?

Me gustan mucho las plataformas digitales. No creo que sea un signo de que, si quieres hacer música en este momento, tengas que sacar un sencillo cada tanto. Lo importante es hacer tu público en el show, eso es igual a como ha sido siempre. Para mí el show es lo que construye una relación real con cada lugar. Me encanta cuando me dicen “es la décima vez que te veo”, es como una relación.

Temas como Limón y sal son icónicos, el tiempo no pasa para ellos.

Se me hace muy bonito. Lo que tienen las canciones es que, una vez que yo las escribo y están plasmadas en un disco, dejan de ser mías y pasan a ser de otra persona con su propia historia, con sus propios bagajes. Cuando toco Limón y Sal, o alguien me la pide, es algo que tiene que ver con su vida y con sus recuerdos, algo que asocia a una etapa de su vida concreta en la que la estaba escuchando esto. Eso es lo que más valoro como compositora, que la gente me haga partícipe de eso. Todo eso aparece cuando tocas en vivo.

“Antes había más filtros para que la música llegara a la gente, ahora todo son fenómenos [...] Eso ha pasado, por ejemplo, con Peso Pluma y el corrido tumbado, que no tiene nada que ver con el reggaetón. Las plataformas han creado otra manera de hacer música”

Dicen de tu música que se baila y hace llorar a la vez.

Algunas canciones sí, otras no. Algunas son más felices, otras son más tristes. Creo mucho en plasmar historias en ellas. Somos tristes, somos felices, a veces estamos depre, pero luego todo es optimismo. Tiene mucho que ver con las emociones. Para mí, el amor sigue siendo un tema infinito, hay tantos ángulos por donde tomarlo y no solamente el amor en pareja, sino en todas sus formas. Es algo que me empuja mucho a escribir.

¿Vivimos el mejor momento de la música en español? Antes no era tan fácil que una canción que no fuese en inglés se convirtiera en un número uno global, ahora dominan las listas de éxitos.

Es increíble lo que está pasando. Creo que antes había más filtros para que la música llegara a la gente, ahora todo son fenómenos, es algo que ocurre directamente entre el artista y el público. Eso ha pasado, por ejemplo, con Peso Pluma y el corrido tumbado. Yo soy del norte de México, me gusta el corrido desde que soy chica, y ahí hay algo que para mí es muy emocionante ver. Las plataformas han creado otra manera de hacer y de descubrir música. Me encanta escuchar música nueva y ver cómo las cosas están cambiando. Si lo piensas, el corrido tumbado no tiene nada que ver con el reggaetón, que es el fenómeno que hemos tenido por más tiempo. No es una canción de ritmo o que se pueda bailar, viene de otro lado, viene más desde la letra. Yo me pongo como pavo real, me encanta que la gente escuche el corrido tumbado.

Para artistas de éxito, Bad Bunny, con quien colaboraste en ‘Lo siento BB:/’.

Me encanta la colaboración con Bad Bunny. A él lo escuché un montón durante la pandemia y la verdad que me encantó que Tainy me invitara a crear esta canción con él. Fue muy divertido. Yo estaba en pantuflas en mi casa cuando, de repente, me escribe Tainy y me pregunta si quiero colaborar con Benito.

¿Qué tiene la música para generar sentimientos tan fuertes?

La música expresa algo que no podemos explicar. Te enamoras y te pones una canción, estás triste y te pones una canción, estás deprimido y te pones una canción, tienes un día feo y te pones una canción. No hay una explicación racional para lo que nos causa y creo que eso es parte de lo bonito, que nos llega de una manera muy conectada a la fibra emocional que tenemos.

