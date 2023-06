Manuela, sobrina de Concha Velasco, da la última hora sobre el estado de salud de la actriz

Manuela Velasco, en una fotografía de archivo. (Getty Images)

La salud de Concha Velasco ha acaparado titulares desde su ingreso voluntario en una residencia a las afueras de Madrid. La actriz ha preocupado a sus familiares, amigos y seguidores con los últimos baches que ha sufrido, como su ingreso durante una semana en un hospital a principios de año. Ahora, tras días de nuevos rumores sobre una posible recaída, la actriz Manuela Velasco se pronuncia sobre el estado de salud de su tía.

La noticia sobre un supuesto empeoramiento en la salud de Concha saltaba este domingo en el programa Fiesta, que acudía al centro en el que reside la actriz y captaba a su hijo Manuel entrando a visitarla. El joven, siempre amable con la prensa, mostró una actitud algo más seria de lo habitual y se limitaba a decir que su madre “está estable”.

Concha Velasco, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Preguntada por este asunto, Manuela Velasco asegura a Europa Press que considera que a veces los medios “andan cortos y se ponen a cubrir”. “El otro día vi la tele y vi que en el programa estaban dando esto y había alguien en la puerta de la residencia y me asusté”, reconoce la actriz, que asegura que no quiere pensar mal porque sabe que toda la prensa “adora” a su tía.

La joven ha desvelado cuándo fue la última vez que visitó a Concha: “Hace dos domingos la fui a ver con un compañero del Teatro Español, el peluquero, y le hizo una ilusión enorme”, afirma. “Estuvimos paseando por el jardín, hablando, se estuvo probando ropa y me pidió que le consiguiera entradas para El Rey León”, ha desvelado la protagonista de REC.

Según ha comentado Manuela, se preocupó al ver las últimas informaciones sobre su tía: “Me asusté porque es una persona mayor y dices, igual de un momento a otro ha cambiado algo y no me he enterado”. Sin embargo, zanja el asunto afirmando que no hay ninguna novedad: “Yo a día de hoy, en este momento, no tengo nada que decir. Todo en orden dentro de lo que es y que a veces tiene que ir al hospital a hacerse alguna prueba”.

