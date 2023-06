Las emotivas palabras de la hija de Alejandro Sanz durante su concierto más íntimo en Madrid

Alejandro Sanz, con su hija Alma durante el concierto en el Wizink Center de Madrid. (Redes sociales / Europa Press)

Alejandro Sanz se ha reencontrado con su público este jueves en el Wizink Center de Madrid. El artista ha ofrecido el primero de los dos conciertos que dará en la capital durante su gira Sanz en vivo, una actuación en la que no ha ocultado su vulnerabilidad en el delicado momento personal que está atravesando. Además, ha protagonizado un emotivo momento sobre el escenario junto a su hija menor, Alma, quien cumplía años esa misma noche.

“Soy el hijo de María y de Jesús, el de Alcalá y el de Algeciras. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. No tuve muchos amigos. Jugaba en el barrio por no resultar extraño, pero no encajaba bien con los malos que encajaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse, en la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, me los llevé en la calle”. Con estas palabras, el cantante iniciaba un concierto que, pese a contar con un recinto abarrotado de espectadores, se convirtió en una de sus actuaciones más íntimas y personales.

Alejandro Sanz, durante su concierto en Madrid. (Getty Images)

Emocionado y con los sentimientos a flor de piel por el delicado momento que él mismo ha confesado estar viviendo, el cantante de Corazón partío ha arrancado su esperadísima actuación con el tema No es lo mismo, desatando la locura en las miles de personas que han abarrotado el antiguo Palacio de los Deportes.

Un traje verde, gafas de sol para esconder su tristeza y una emoción incontenible que ha ido en aumento según iba desgranando su repertorio: Todo lo que fui es todo lo que soy; Deja que te bese; El alma al aire; Mi marciana... Alejandro Sanz entregado y el Wizink Center coreando sus canciones y su nombre, demostrándole su cariño y su apoyo cuando más lo necesita.

Alma, su “misión más importante”

Alejandro Sanz, junto a su hija Alma sobre el escenario del Wizink Center de Madrid. (Redes sociales)

A mitad de la noche, una sorpresa muy especial que ha dejado al público sin palabras, ya que el cantante ha subido a su hija menor, Alma -que cumplía años este jueves- al escenario. “Es la misión más importante de mi vida” ha confesado abrazado a la niña que, alucinada, ha escuchado como los fans de su padre le cantaban el ‘cumpleaños feliz’. A continuación Alejandro dedicaba a la pequeña su tema Mi persona favorita antes de que ésta, muy emocionada, haya dedicado unas palabras a los fans de su papá: “Gracias por querer a mi padre y apoyarlo”.

Todavía esperaban al público muchas sorpresas; entre ellas, Nathy Peluso cantando a dúo con el artista Quisiera ser y el broche de oro al concierto de la mano de Dani Martín, con el que ha cantado Viviendo deprisa. “Viva la vida, viva la música y viva Madrid” ha finalizado un Alejandro que, más que nunca, se ha entregado a su público en la capital.

En las gradas, rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal, Elena Tablada -con su hija Ella, ahijada del artista- o Sara Carbonero, que ha asistido al concierto por primera vez con sus hijos Martín y Lucas.

