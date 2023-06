Las víctimas de ETA no quieren homenajes: “Pedro Sánchez blanquea a los terroristas”

Asistentes a la concentración convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y otros colectivos frente al Congreso de los Diputados. (EFE/Mariscal/Archivo)

La mayoría de las asociación de víctimas del terrorismo han decidido, como era de esperar, no acudir este martes al tradicional homenaje que cada año se organiza en el Congreso de los Diputados. Con unas elecciones generales a menos de un mes cualquier gesto es interpretado en clave electoral. Y aquí, las víctimas, quieran o no, juegan un papel primordial.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) no acudirá por cuarto año consecutivo al acto organizado en el Congreso por un motivo. “no se puede homenajear a las víctimas del terrorismo y gobernar con el apoyo de los que son los representantes de ETA en las instituciones. O se está con las víctimas, o se está con los verdugos. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, EH Bildu se ha convertido en uno de los socios preferentes del Ejecutivo.

Este argumento es uno de los que el presidente Sánchez está intentando contrarrestar en la gira mediática que está haciendo estos últimos días por emisoras de radio, entrevistas a medios digitales y en platós de televisión. “Yo no tengo un pacto de Gobierno ni de investidura con Bildu. No hay ministros de Bildu en mi Ejecutivo, lo que hay es un dinámica parlamentaria para apoyar determinados avances sociales. No es importante el con quién sino el para qué”, ha repetido el presidente hasta la saciedad, destacando que no le importa que Bildu apoye en El Congreso, por ejmplo, la subida del salario mínimo interprofesional.

“No se puede estar todo el año gobernando de la mano de los representantesinstitucionales de ETA, y ahora en periodo electoral, renegar de ello. No se puede acercar al País Vasco y Navarra a todos los presos de ETA y relegar al más absoluto olvido a las víctimas. Es hipócrita, humillante y denigrante”, señalan desde la AVT.

Pedro Sánchez en su 'entrevista' en Ferraz al ministro de Agricultura, Luis Planas. (Eva Ercolanese/PSOE)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) tampoco acudirá. El Colectivo siempre ha alegado las mismas razones para no asistir a estos actos: “homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo”, señala su presidenta Consuelo Ordóñez.

COVITE también reclama a los partidos políticos que no banalicen el terrorismo ni a los terroristas durante la campaña electoral del 23J. “Frases como ‘que te vote Txapote’ o ‘ETA está viva’ suponen una frivolización del terrorismo muy dolorosa para muchas víctimas, por lo que pedimos a los representantes políticos que se abstengan de utilizarlas”.

Dignidad y Justicia tampoco acudirá. La organización dirigida por el diputado del PP Daniel Portero explica que “el Congreso está blanqueando con sus actuaciones a una banda terroristas reconvertida hoy en partido político pero que ni siquiera disimula que sus integrantes han sido miembros de la organización criminal. Así lo han confirmado los responsables de la propia Bildu cuando han conformado sus listas electorales para las pasadas elecciones municipales, en las que han integrado a decenas de condenados por pertenencia a banda armada e incluso por delitos de sangre”

“Sánchez, Iglesias y Podemos se han unido para dar la espalda a las víctimas y blanquear a los terroristas; en ningún caso nos encontrarán en ese juego perverso que se aprovecha de los votos de sangre”, asegura Daniel Portero. Quién sí estará presente es una de las asociaciones mayoritarias de víctimas, la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, “ya que cree que su lugar es estar este día acompañando a las víctimas”.

