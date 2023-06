Mediaset cierra la puerta a los colaboradores de ‘Sálvame’ en ‘Así es la vida’: “No tendría sentido”

Sandra Barneda y César Muñoz, en una imagen promocional de 'Así es la vida'. (Mediaset España)

Mediaset España ha presentado este jueves 22 de junio Así es la vida, el formato que llega a Telecinco este verano para sustituir en las tardes a Sálvame, que este viernes se despedirá de la audiencia tras 14 años en emisión. El formato presentado por Sandra Barneda y César Muñoz contará con un amplio y diverso plantel de colaboradores entre los que, sin embargo, no habrá ningún rostro del espacio de La Fábrica de la Tele.

“Al equipo que ha hecho Sálvame le corresponde descansar después de 14 años”, ha expresado el director de contenidos generales de la compañía, Manuel Villanueva, en la rueda de prensa celebrada en el plató del programa, a la que ha asistido Infobae España.

“Con el tiempo, puede que alguno de esos rostros regresen a la tele, pero ahora no tendría sentido un continuismo con las mismas caras después de 14 años”, añade el directivo, cerrando así la puerta a los colaboradores que durante estos años han liderado la franja vespertina de la cadena.

En el mismo sentido se ha expresado Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, que afirma que “el perfil de colaboradores se adapta a las necesidades del programa”. Además, desmiente que se haya vetado a colaboradores de Sálvame en el programa estival: “No hay ningún veto a nadie, queremos tener una tarde diferente y abrirnos a perfiles diversos, gente que viene con muchas ganas de pasarlo bien y entretenernos”.

Actualidad sin política

Juanra Gonzalo, César Muñoz, Sandra Barneda y Manuel Villanueva, en la presentación de 'Así es la vida' en el plató del programa. (Mediaset)

Lo que tampoco tendrá cabida en el nuevo formato de las tardes de Telecinco en verano será la actualidad política. “Será un programa de entretenimiento”, justifica , aunque matiza que “muchos asuntos de actualidad rozan la política, pero no tendrá cabida en el estricto sentido”.

Sin embargo, como todo magacín en directo será la actualidad la que defina la escaleta, que estará abierta a cualquier última hora que pueda surgir. Esta versatilidad es algo que Sandra Barneda confiesa haber echado de menos: “Volver a la actualidad me apetece muchísimo”. Pero, eso sí, descarta tajantemente irse de La isla de las tentaciones: “No quiero dejar el reality porque me encanta y me lo paso muy bien”, asevera.

En cuanto a trabajar de la mano de César, que salta a la cadena nacional procedente de la televisión extremeña, Barneda no hace distinciones entre perfiles de presentadores: “Yo no quiero un programa a la antigua y esto no va a serlo, aquí no hay presentadora y copresentador, estamos César y yo y si el programa crece, creceremos juntos”, espeta.

Pese a que no se conocían de antes, Sandra y César han compartido una comida y ambos aseguran que el primer contacto ha sido bueno: “Vamos a conocernos. No vamos a forzar nada, pero queremos llegar a un punto en que la gente nos conozca y que disfrutemos de ello”, afirma la catalana.

