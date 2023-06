‘Históricos’ del PSOE culpan a Pedro Sánchez de la derrota el 28-M: “Nos ha quitado la ilusión; somos un partido resignado”

Nicolás Redondo, expresidente del PSE. (Diego Radamés/Europa Press)

Pedro Sánchez neutralizó la crítica interna tras el mal resultado del domingo anunciando la misma mañana del lunes la convocatoria de elecciones generales. El presidente del Gobierno mantiene al partido en tensión electoral sin tiempo para la reflexión sobre lo ocurrido en las autonómicas y municipales, pero fuera de su ámbito de control y también de su tiempo, socialistas veteranos le señalan por la derrota, como lo llevan haciendo ya desde largo por su política frente al procés en Cataluña o sus acuerdos con EH Bildu para impulsar importantes reformas esta legislatura.

Uno de los disidentes ya conocidos es Nicolás Redondo, expresidente del PSE y portavoz de la agrupación que reúne a estos llamados ‘históricos’ del PSOE. Redondo escuchó atento el discurso de Sánchez este miércoles ante sus diputados y senadores, calificando la intervención del presidente como “radical” y su mensaje, “muy parecido al de los años 30″. A su juicio, Sánchez es “el actor de la derrota” y no entiende ni su “huida hacia adelante” llamando a las urnas el 23 de julio ni el “aplauso exagerado” de los parlamentarios congregados.

“No creo que podamos resistir sin decir nada de ese olorcillo a radicalismo que está desprendiendo la política española y en el que uno de los protagonistas es mi propio partido”, lamentó Redondo en un acto convocado por el colectivo Fernando de los Ríos al que también asistieron exministros de Felipe González como José Luis Corcuera y Virgilio Zapatero; el expresidente del Senado Javier Rojo o el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. Todos ellos aplaudieron al socialista vasco en su reflexión en voz alta: “No es de valientes hacer un órdago, de valientes es enfrentar la responsabilidad. (...) No podemos vivir la política española como un casino con apuestas superiores cada día”.

Todo empezó con Pablo Iglesias

“(Sánchez) nos ha quitado la ilusión, somos un partido resignado, estamos dispuestos a hacer cualquier aritmética estrambótica para gobernar”, concluyó Redondo, quien cree que el presidente, “haciendo de un partido una organización personal”, ha “dado alas” además al PP, una fuerza a la que no ve como “enemiga” sino como un “adversario” con el que tiene “la obligación de pactar” por el bien de España. El exdirigente no se refirió explícitamente a la necesidad de un cambio de liderazgo, sí a la urgencia de que el PSOE “recupere la centralidad”, su “vocación mayoritaria” o su “afán reformista”.

En las últimas horas también se ha pronunciado el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, en un artículo en The Objective. Para Guerra, “tal vez ha llegado el momento de que los socialistas se pregunten si el problema no será el candidato”, refiriéndose a Sánchez. Considera que todo empezó a desmoronarse cuando Sánchez formó el gobierno de coalición con Pablo Iglesias: “Se firmaba el acta de defunción política de miles de responsables políticos socialistas”. Atrás quedaban -opina- 140 años de historia para iniciar “una alianza de radicales, populistas, independentistas y herederos del terror”.

Guerra no esperaba que Sánchez reaccionara al 28-M llamando a las urnas el 23-J. “Habilidad y argucia no se le puede negar”, admite. Pero cree que el presidente solo gana tiempo; que la “atmósfera política” juega en su contra no por una desconfianza hacia el PSOE, sino por su secretario general.

