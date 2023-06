El socialista que le dio la victoria al PP: “Lo estoy pasando muy mal, he pedido la baja del partido”

En un círculo rojo, Ramón Moraga, el candidato del PSOE en Zarzalejo

En Zarzalejo, un pequeño pueblo madrileño de 1.773 habitantes, podría estar gobernando la izquierda. Pero desde este sábado 17 de junio el alcalde es del PP. La ‘culpa’ la tiene el único edil que obtuvo el PSOE tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Ramón Moraga, de 75 años, tenía la llave para que una coalición progresista formada por Ahora Zarzalejo y los socialistas se hiciera con el Ayuntamiento. Pero no hubo acuerdo. En los pueblos pequeños, las relaciones personales pesan. Y, a veces, las ambiciones que tenga cada uno, también.

Moraga entona el mea culpa en conversación con Infobae España. “Quizás me equivoqué, pero lo pensé mucho y tomé la decisión que creí conveniente. Lo estoy pasando mal y he solicitado la baja de mi partido, en el que milito hace 45 años. Teníamos la recomendación de no propiciar alcaldías del PP y no he cumplido”, explica. “Lo que quiero dejar claro es que no he aceptado dinero ni nada del PP. Sé que se dice esto por el pueblo y es mentira”, asegura.

Te puede interesar: Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll que quiere echar a los inmigrantes

Los resultados del pasado 28 de mayo pusieron sobre los hombros de Moraga toda la responsabilidad. El PP ganó las elecciones con 360 votos y cuatro concejales. En segundo lugar, quedó Ahora Zarzalejo (AZ), un movimiento vecinal vinculado a las nuevas plataformas sociales y políticas que nacieron tras el 15-M. Obtuvo 309 votos y también cuatro ediles. Así que todo estaba en manos de Moraga y su PSOE, que con 129 papeletas consiguió un edil.

Los cinco que sumaban Ahora Zarzalejo y el PSOE propiciaban un Gobierno de izquierdas. De hecho, tanto el cabeza de lista de AZ, Martín González, como el del PSOE, Ramón Moraga, ya habían gobernado juntos en coalición en el mandato 2015-2019, alternándose los dos en la Alcaldía los mismos meses. Pero ahora en 2023 no ha habido acuerdo. ¿Por qué?

“No lo sabemos. Nos reunimos tras las elecciones, concretamente el 9 de junio. Moraga nos ofreció su apoyo si él era el alcalde al menos durante todo el año 2023 y 2024, además de dirigir la Concejalía de Mayores, la de Hacienda, gestionar el programa regional de inversiones PIR y la Mancomunidad de Servicios Sociales. No nos pareció proporcionado. Nosotros obtuvimos cuatro ediles y él solo uno. Rechazamos la propuesta por considerar que aceptarla suponía una afrenta a las personas que nos habían votado. En tres ocasiones les enviamos correos ofreciéndoles lo que consideramos que era aceptable para una relación de gobierno equilibrada en función de los apoyos obtenidos en las urnas”, explica Martín González, portavoz de AZ. “Le ofrecimos dos concejalías”.

Vista área de Zarzalejo

“No hubo respuesta”, asegura González. Así que el 17 de junio, cuando se debían constituir los Ayuntamientos, Moraga se votó a sí mismo, permitiendo con ello que la lista más votada, la del PP, obtuviera la alcaldía. “Seguimos esperando explicaciones de lo ocurrido. No sabemos por qué tomó esta decisión”, sentencia González.

Moraga intenta responder la pregunta a sus vecinos militantes de AZ. “Puede parecer excesivo, pero al tener la llave del Ayuntamiento intenté gobernar. Yo me mantuve firme en mi postura. No me convencieron las dos concejalías que me ofrecieron. Puede parecer excesivo lo que hice, pero es una decisión que me ha costado mucho tomar, porque soy una persona de izquierdas”, se sincera el edil. Pero siempre hay más razones, sobre todo en un pueblo tan pequeño donde se conocen todos. Hay un detalle que no hay que olvidar. González y Moraga ya gobernaron juntos hace años.

¿Una venganza?

“Contra Martín González no me tengo nada, es una persona capaz, dialogante y tolerante, pero compañeros suyos...”, añade Moraga. “La misma noche del 28 de mayo, cuando ya se sabían los resultados, gente de Ahora Zarzalejos iba cantando por el pueblo frases como ‘a Ramón no se le da nada’, cuando dependían de mí para formar Gobierno. Me sentí humillado. Y luego también en la anterior etapa no acabamos bien, no me dieron sus votos para aprobar por ejemplo el presupuesto de 2019, que salió adelante con la abstención del PP. Pasaremos el duelo como podamos”, señala. Moraga quiere recalcar “que el PP no me ha pagado dinero ni me ha ofrecido nada por lo que ha pasado. Quiero dejarlo claro”.

Seguir leyendo: