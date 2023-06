Esta es la canción de Rosalía que aparece en la nueva película de ‘Flash’

Rosalía y 'Flash', la nueva película de la factoría DC Comics

Rosalía es la artista española con mayor reconocimiento y presencia internacional. Un día se pasea por la gala MET junto a la rapera Nicki Minaj o la modelo Bella Hadid, al siguiente actúa en Coachella -el festival musical más importante del mundo- y al cabo de unas semanas termina en Japón rodando el videoclip de su último sencillo, Tuya.

Lo de la catalana parece no tener techo. Motomami ha supuesto el inicio de su incesante proyección en el extranjero, con un público cautivado por el arte que ya conquistó a España. No en vano, la revista musical Rolling Stone ha publicado recientemente un listado con las mejores canciones publicadas hasta la fecha en 2023 y en éste incluye Vampiros, el tema de RR -el EP de tres canciones que publicó hace unos meses junto a su pareja musical y sentimental, Rauw Alejandro-.

La cantante también es noticia porque uno de los temas de Los Ángeles (2017), su primer disco de estudio centrado en un sonido más flamenco, ha aparecido en la última película de DC Comics: Flash, una nueva entrega del superhéroe que circula a la velocidad del rayo y que protagoniza el polémico Ezra Miller.

Se trata de Si tú supieras compañero, una canción que inicia con un niño hablando mientras suena la guitarra y que prosigue con la dulce voz de la catalana. Una balada que va incrementando en fuerza y en sonido y que marca perfectamente la idiosincrasia de la primera etapa sonora de la intérprete.

'Si tú supieras compañero', de Rosalia

No es el único elemento español de Flash. Además de la aparición de Rosalía, sinónimo de autóctono en el diccionario panhispánico de dudas, Maribel Verdú también pone la nota local en la cinta internacional. La actriz ha entrado en el universo de los cómics de DC por la puerta grande, interpretando a la madre de Flash, y a las órdenes de Andy Muschietti, de origen argentino.

‘Malamente’ y ‘Euphoria’

No es la primera canción de Rosalía que aparece en la banda sonora de alguna película o serie. La catalana tuvo un pequeño rol en Dolor y gloria (2019), película de Pedro Almodóvar en la que se arranca a entonar unas notas en la escena en la que aparece. Uno de sus grandes éxitos musicales, Malamente -de su disco El Mal Querer- apareció en la primera temporada de Euphoria, la serie de Sam Levinson sobre jóvenes con problemas de adiccion y de autoestima. Para ésta también grabó Lo vas a olvidar, una balada de susurros que interpretaba junto a Billie Eilish.

Rosalía en el festival de Coachella (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella/AFP)

¿Qué hay tras ‘Motomami’?

“Es el momento de volver a ir al estudio y de hacer nueva música”, ha declarado la cantante en una entrevista con Vanity Fair. Tras año y medio de gira y de promoción de su tercer y más exitoso álbum, Rosalía se ha mostrado vulnerable con su público y ha dejado caer la fatiga, mental y física, que ha supuesto para ella pasar tanto tiempo fuera de casa. Eso sí, matiza. Todo merece la pena por el inmenso cariño que ha recibido de su público en todo ese margen temporal.

En la charla con la revista, la catalana ha afirmado que todavía no sabe cuál será su próximo proyecto, ni cuándo comenzará a darle forma. Pero sí tiene clara una cosa: “El espectáculo que quiera hacer también determinará mucho cómo me plantearé todo”. Si algo ha demostrado con el Motomami World Tour es que su música y su arte son un binomio inseparable.

Antes de regresar a la rutina creativa y de conformar su nueva era musical, Rosalía requiere de una tarde de sofá, peli y manta... incluso si la temperatura estival no lo facilita. “¡Tomarme un descanso! ¡Hombre, tú dirás! Me quedan unas semanas, y me gustaría tener un momento para poder leer, para poder ver películas, para poder tomármelo con más calma. Pero tengo ganas de volver al estudio. Tengo muchas ideas ya, siempre voy teniendo ideas y las voy guardando en unas notitas y tengo ganas ya de sacarlas”, afirma al medio.

