Rosalía lleva el mantón de Manila a la Met Gala de Nueva York

Fotografía de archivo en la que se registró a la cantante española Rosalía, durante su una presentación, en Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral

Nueva York, 13 sep (EFE).- La cantante española Rosalía llevó este lunes un conjunto rojo con flecos inspirado en el mantón de Manila para su debut en la exclusiva gala del Metropolitan Museum of Art (Met Gala) de Nueva York.

"Está inspirado en el mantón de Manila, que es muy popular en España. ¡Mira estos flecos!", dijo la premiada artista a la actriz Keke Palmer, presentadora del evento, sobre su rompedora imagen, firmada por el diseñador Rick Owens.

Rosalía posó en las escaleras del museo luciendo unas botas altas con plataforma y tacón transparente, unos "shorts" y un "top" que rodeaba sus hombros como un mantón de Manila, extendiéndose en una cola de varios metros adornada con flecos.

La Met Gala seguía hoy una temática de moda estadounidense y la cantante dijo estar "celebrando que hay muchos diseñadores preciosos e increíbles" en el país, de los cuales aseguró que Owens es su favorito y por eso lo había elegido para su estreno.

Rosalía iba a asistir por primera vez en mayo del año pasado a la considerada "fiesta del año" de las celebridades en Estados Unidos, como reveló entonces, pero la pandemia obligó a los organizadores a cancelarla.

La española, que ha asistido recientemente a la Semana de la Moda de Nueva York, se dejó ver este lunes disfrutando por fin del evento benéfico junto a las modelos Kendall Jenner y Gigi Hadid.

En sus redes sociales mostró en detalle el "look" de la noche e incluyó una foto de Lola Flores con un traje blanco y mantón de Manila en la playa.

Rosalía recibió anoche el premio en la categoría latina de los premios MTV VMA, que se celebraron en Brooklyn, por su colaboración "Lo Vas a Olvidar" con Billie Eilish, aunque no estuvo presente en la gala.