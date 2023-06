El Real Madrid hace oficial el fichaje de Joselu

Joselu celebra su gol ante Italia en las semifinales de la Nations League (REUTERS).

La semana perfecta para Joselu Mato parece no tener fin. Después de ganar la Nations League siendo protagonista con su gol en las semifinales ante Italia, se ha hecho oficial su fichaje por el Real Madrid, club en el que pasó por las categorías inferiores. Así ha informado el equipo blanco este lunes con un comunicado. De esta manera se oficializa lo que era un secreto a voces. El exdelantero del Espanyol llega en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria a final de temporada.

De sufrir dos descensos seguidos... a llegar al Real Madrid

La alegría con la seleección le llega tras una temporada un tanto contradictoria. Buena en los personal, anotó 16 goles y fue el máximo goleador nacional de LaLiga, pero amarga en lo colectivo, pese a sus buenas cifras anotadoras no pudo evitar el descenso del Espanyol. “Ha sido un año muy complicado. Teníamos un proyecto que, a priori, parecía muy interesante, pero al final no hemos podido cumplir los objetivos como club. He intentado cambiar el chip lo más rápido posible para rendir con la selección”, reflexionó el pasado viernes.

Un año antes de bajar a Segunda División con el Espanyol, Joselu ya había vivido la amarga sensación de perder la categoría. Fue con el lavés y, al igual que en la presente temporada, el ariete español puso todo de su parte para evitar el descenso: marcó 14 goles. Aunque ha llegado a afirmar que el descenso “le ha pasado factura”, Joselu ha vivido una semana inmejorable que ha desembocado con su regreso al Real Madrid, club de su corazón.

Su viaje hasta llegar de vuelta al Bernabéu ha tenido ocho escalas. Joselu necesitado pasar por el Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo de la Coruña, Newcastle, Alavés y Espanyol para ganarse la siempre difícil oportunidad del Real Madrid. “He sido un currante, sí que es verdad. He tocado las tres mejores Ligas que hay en el mundo. He disfrutado, he aprendido mucho de cada una. Creo que hoy en día la edad es solo un número”, sostiene.

Comunidado del Real Madrid

“El Real Madrid C. F. y el R. C. D. Espanyol de Barcelona han acordado la cesión del jugador Joselu, que queda vinculado al club durante la próxima temporada, con una opción de compra al final de la misma. Joselu llegó a la cantera del Real Madrid con 20 años y jugó dos temporadas en el Castilla. Debutó con el primer equipo del Real Madrid en 2011. Joselu es internacional con la selección española, con la que se acaba de proclamar campeón de la Nations League 2023″.