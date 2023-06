Benzema se va del Real Madrid: se marcha el artista que enamoró a Florentino Pérez

Benzema celebra un gol contra el Almería (REUTERS/Isabel Infantes)

Hace poco más de 14 años, meses antes del verano de 2009, Florentino Pérez preparaba su regreso a la presidencia del Real Madrid. Como no podía ser de otra manera, el anuncio del retorno del hombre que construyó el Madrid de los galácticos a inicios de los 2000, del dirigente que reunió en un mismo once a Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckham, llegó acompañado de una lista de grandes fichajes que acometería cuando la victoria en las elecciones confirmarse su vuelta. Pérez no defraudó y contrató, entre otros, a los dos mejores futbolistas del mundo en aquel momento: Cristiano Ronaldo y Kaká. Pero más allá de las estrellas, había un joven jugador francés de 21 años que enamoraba al empresario. Decía de él que era una mezcla de Zidane y Ronaldo. Tenía tan claro su fichaje que cogió su avión y se plantó en la puerta de su casa, ubicada en el conflictivo barrio del Bron, en la periferia de Lyon, para comunicarle que le quería en el Santiago Bernabéu. El chico era Karim Benzema y el resto ya es historia: 647 partidos, 353 goles y 25 títulos, más que nadie en la historia del club y solo igualado por Marcelo. El final se escribirá este domingo, cuando aquel joven convertido ya en leyenda del equipo blanco, cierre su etapa como jugador del Madrid.

Tras una intensa semana respecto al futuro del actual Balón de Oro, el conjunto blanco ha comunicado esta mañana oficialmente su salida. “El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de nuestras más grandes leyendas. Los madridistas y todos los aficionados del mundo hemos disfrutado de su fútbol mágico y único, que le han convertido en uno de los grandes mitos de nuestro club y en una de las grandes leyendas del fútbol mundial.”, dice el escrito. El delantero se despedirá de la afición de la afición del Bernabéu en el partido que cierra la temporada y el club le brindará un homenaje este martes en un acto oficial.

