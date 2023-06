La locura de Joselu: de descender con el Espanyol a ser clave en la Selección y estar a un paso del Real Madrid

Joselu celebra su gol ante Italia en la Nations League (REUTERS).

Un nombre sobresale por encima del resto en la llegada de la Selección Española a Róterdam: Joselu Mato. En contadas ocasiones un jugador ha necesitado menos tiempo para hacer tanto. El todavía futbolista del Espanyol saltó al terreno de juego en las semifinales de la Nations League ante Italia en el minuto 84 y, solo cuatro minutos después, desatascó con su gol un partido abocado a la prórroga. “En el rechace, vi que un jugador de Italia se quedó rezagado. Sabía que cuando Rodri había tirado, yo no estaba en fuera de juego. Estaba súper convencido”, explicó el delantero una vez finalizado el partido.

Cabe recordar que no fue la primera vez que Joselu necesitó tan poco tiempo para ser determinante. En el primer partido clasificatorio para la Eurocopa 2024 ante Noruega, el ariete ingresó al terreno de juego a cuatro minutos del final... y logró un doblete. El más rápido de un debutante en la historia de la Selección. Superó el anotado por Morientes a Suecia en 1998. Joselu está aprovechando, como poca gente esperaba, una oportunidad inimaginable hace unos meses. La llamada de la Selección y su plenitud física le ha llegado a los 33 años, un edad poco propicia para ello. “Es llamativo, pero la edad no me importa, me siento como un chaval de 18 años”, afirmó tras su debut.

Del infierno con el Espanyol al cielo con la Selección

La satisfacción con la sleección le llega tras una temporada un tanto contradictoria. Buena en lo personal, sus 16 goles le convirtieron en el máximo goleador español de LaLiga, pero amarga en lo colectivo, puesto que sus dianas no fueron suficientes para evitar el descenso del Espanyol. “Ha sido un año muy complicado. Teníamos un proyecto que, a priori, parecía muy interesante, pero al final no hemos podido cumplir los objetivos como club. He intentado cambiar el chip lo más rápido posible para rendir con la selección”, aseguró el pasado viernes.

La pérdida de categoría no es una situación nueva para Joselu, de hecho, sabe cómo lidiar con ello. En las últimas dos temporadas ha descendido a Segunda División con dos equipos diferentes. Este curso con el Espanyol y el anterior militando en las filas del Alavés. En ambas ocasiones puso todo de su parte para evitar que se produjera dicha situación: 16 goles con el equipo perico y 14 con el babazorro. Aunque ha llegado a afirmar que “el descenso me ha pasado factura” con La Roja ha encontrado motivos para dejar a un lado la amargura y encontrar motivos para la ilusión.

Fichaje inminente del Real Madrid

No solo el combinado nacional ha alegrado a Joselu las últimas semanas, el club de su corazón, el Real Madrid, también ha tenido un papel fundamental en ello. Su vuelta al equipo blanco aún no es oficial, pero sí oficiosa. Significará su regreso, más de una década después, al Santiago Bernabéu donde ya sabe lo que es marcar. Lo hizo siendo doce años más joven, pero con la misma rapidez que a sus 33 años. Entró al terreno de juego a falta de seis minutos para el final y, tan sólo tres después, sus compañeros ya se estaban abrazando junto a él.

Su viaje hasta llegar de vuelta al Bernabéu ha tenido ocho escalas. Joselu necesitado pasar por el Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo de la Coruña, Newcastle, Alavés y Espanyol para ganarse la siempre difícil oportunidad del Real Madrid. “He sido un currante, sí que es verdad. He tocado las tres mejores Ligas que hay en el mundo. He disfrutado, he aprendido mucho de cada una. Creo que hoy en día la edad es solo un número”, sostiene.

La próxima semana será cuando se resuelva su futuro. Hasta que llegue el día D, Joselu responde lo mismo a cada persona que le pregunta por ello. “Ya veremos la semana que viene”. En plena madurez futbolística y curtido en mil batallas, Joselu recoge los frutos cosechados durante más de una década. Croacia, rival de España en la final de la Nations League, ya sabe de lo que es capaz el futuro delantero del Real Madrid.

